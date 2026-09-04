Denunciaron a Julián Christe por presunto abuso sexual de un menor durante su arresto domiciliario

REDACCIÓN ELONCE
Julián Christe fue denunciado hace dos semanas por presunto abuso sexual de un menor, confirmaron fuentes judiciales a Elonce. El imputado por el femicidio de Julieta Riera cumple arresto domiciliario. La víctima será sometida a Cámara Gesell.
La denuncia contra Julián Christe por presunto abuso sexual de un menor fue presentada hace "aproximadamente dos semanas" y dio origen a una nueva investigación judicial, según confirmaron fuentes judiciales a Elonce. El acusado por el femicidio de María Julieta Riera actualmente, cumple arresto domiciliario en una vivienda de calle Blas Parera.
Las fuentes consultadas prefirieron no precisar cuándo habrían ocurrido los hechos denunciados, debido a que la causa se encontraba en plena etapa investigativa. Sin embargo, señalaron que, en principio, se estimaba que el presunto abuso habría sucedido en el interior de la vivienda donde Christe, permanecía bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual. “En esta instancia se está trabajando en los informes de los profesionales que atendieron al menor”, explicaron fuentes judiciales a Elonce. Además, indicaron que “en principio, no habría otras personas involucradas en la denuncia”.
Cámara Gesell y nuevas pericias
En el marco de las medidas previstas para avanzar con la causa, desde la Fiscalía precisaron a Elonce que la víctima “será sometida a Cámara Gesell y se avanzará con otras pericias en la investigación”. Esa instancia permitirá incorporar el testimonio del menor mediante el procedimiento especial establecido para este tipo de casos.
Respecto de la situación procesal de Christe y un eventual cambio en las condiciones de detención, las fuentes señalaron que la nueva denuncia, "por el momento", no modificaría inicialmente el arresto domiciliario que cumple por la causa Riera.
“El nuevo hecho no impactaría, en principio, sobre la domiciliaria, ya que no existiría el riesgo de fuga y tampoco de entorpecer la investigación”, afirmaron. De todos modos, la pesquisa por el presunto abuso continuaba abierta y su evolución dependerá de las medidas de prueba dispuestas por la Fiscalía.
La causa por el femicidio de Julieta Riera
Cabe recordar, que Christe también se encuentra bajo proceso por la muerte de María Julieta Riera, ocurrida el 30 de abril de 2020. La joven, de 24 años, cayó desde un departamento ubicado en el octavo piso de un edificio situado frente a Plaza 1º de Mayo y murió tras precipitarse hacia un patio interno.
En 2021, un jurado popular declaró culpable a Christe y fue condenado a prisión perpetua por homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y femicidio. Sin embargo, en junio de 2023, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló el proceso al advertir irregularidades y ordenó realizar un nuevo juicio.
Posteriormente, tanto la Fiscalía como la defensa acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más recientemente, la Sala Penal del STJ rechazó un recurso de queja presentado por la defensa, encabezada por Mariana Barbitta, que pretendía impedir un segundo debate bajo el argumento de una supuesta “doble persecución penal”.
El nuevo juicio por la muerte de Riera
Tras ese revés judicial, el expediente quedó encaminado hacia la realización de un nuevo juicio por la muerte de Riera. Mientras tanto, Christe continuó cumpliendo arresto domiciliario y su defensa mantuvo el pedido de libertad.
La defensa de Christe sostuvo que la caída de la joven había sido accidental y planteó que no existía peligro de fuga que justificara mantener una medida restrictiva de la libertad.
En ese escenario judicial se conoció ahora la nueva denuncia por presunto abuso sexual de un menor. La Fiscalía avanzaba con los informes profesionales, la Cámara Gesell y otras pericias destinadas a determinar las circunstancias del hecho y establecer eventuales responsabilidades.