Un detenido y secuestro de una réplica de arma por violento asalto a camión de reparto

El asalto a un camión de reparto en Concepción del Uruguay ocurrió cuando dos encapuchados sorprendieron al chofer y su acompañante tras una entrega de mercadería. La investigación derivó en un allanamiento en barrio 30 de Octubre. Un hombre quedó detenido.
Un asalto a un camión de reparto en Concepción del Uruguay derivó en un allanamiento realizado en una vivienda del barrio 30 de Octubre, donde la Policía secuestró una réplica de arma de fuego y trasladó a dos jóvenes a una dependencia policial. Uno de ellos, de 28 años, quedó formalmente detenido, mientras que el restante, de 18, fue identificado y quedó en libertad supeditado a la causa.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y se concretó en un inmueble ubicado sobre calle Cabo Labalta, luego de las tareas realizadas para intentar identificar a los presuntos autores del robo.
La investigación comenzó a partir de un asalto ocurrido durante la mañana del jueves, alrededor de las 9, en inmediaciones de Lacava y Magaldi, donde dos trabajadores se encontraban realizando tareas vinculadas con el reparto de mercadería.
Dos encapuchados sorprendieron a los trabajadores
De acuerdo con la información policial, las víctimas son el chofer del transporte, un hombre de 49 años, y su acompañante, de 22. Ambos se encontraban descendiendo del camión después de finalizar una entrega de mercadería en un comercio de la zona cuando fueron abordados por dos encapuchados y vestidos con prendas oscuras.
Según la denuncia, uno de los asaltantes exhibió lo que parecía ser un arma de fuego y, mediante amenazas, exigió a los trabajadores que entregaran sus pertenencias. Los delincuentes lograron apoderarse de dinero y un teléfono celular y posteriormente escaparon a pie del lugar.
Tras el hecho tomó intervención inicialmente personal de la comisaría tercera, mientras posteriormente se profundizaron las tareas investigativas destinadas a identificar a los sospechosos.
La investigación condujo hasta barrio 30 de Octubre
Personal de Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó distintas tareas de campo y un relevamiento de información en la zona para reconstruir lo ocurrido.
A partir de los datos obtenidos, los investigadores consiguieron individualizar a dos personas sospechadas de haber participado del asalto.
Con los elementos reunidos durante la pesquisa se solicitó a la Justicia una orden de allanamiento y registro domiciliario para una vivienda situada sobre calle Cabo Labalta, en el barrio 30 de Octubre.
La medida fue finalmente autorizada y los efectivos ingresaron al inmueble en busca de elementos que pudieran estar vinculados con el robo cometido contra los trabajadores.
Secuestraron una réplica de arma de fuego
Durante el procedimiento, los policías localizaron y secuestraron una réplica de arma de fuego. El elemento guardaría relación con el asalto investigado y será incorporado a la causa para establecer si fue utilizado durante las amenazas contra el chofer y su acompañante.
El hallazgo adquiere relevancia debido a que las víctimas habían señalado que uno de los atacantes exhibió lo que aparentaba ser un arma de fuego al momento de exigirles la entrega del dinero y otras pertenencias.
Además, durante el allanamiento fueron conducidos hacia la dependencia policial dos jóvenes, de 28 y 18 años, para continuar con las actuaciones correspondientes.
Un detenido y otro joven supeditado a la causa
Una vez informada la autoridad judicial sobre el resultado del procedimiento, se dispusieron distintas medidas respecto de las dos personas trasladadas.
El hombre de 28 años quedó formalmente detenido y fue alojado en la Sección Alcaidía de la comisaría primera, donde permanecerá a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación. En tanto, el joven de 18 años completó su correcta identificación y recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a la causa.
La investigación continúa para determinar la participación que habría tenido cada uno de los sospechosos en el asalto, así como para avanzar sobre las restantes evidencias reunidas a partir del allanamiento.