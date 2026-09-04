Santa Elena: invertirán $94 millones en obras para mejorar una escuela integral

La escuela de Educación Integral N° 14 María Montessori, de Santa Elena, será intervenida con una obra de reparación y mejora de accesibilidad que cuenta con un presupuesto oficial de $94 millones.

El establecimiento está ubicado en la esquina de Mariano Moreno y Lisandro de la Torre y tiene una matrícula de 90 estudiantes. Allí se detectaron distintos problemas edilicios vinculados principalmente con el estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias.

El relevamiento fue realizado por el equipo zonal departamental de Arquitectura y sirvió como base para definir las tareas que se incluirán en el proyecto.

Qué trabajos se realizarán

La obra contempla la refuncionalización del grupo sanitario, el recambio de tableros eléctricos y cableado, además de reparaciones en aberturas, pisos y zócalos.

También se prevé reubicar la bomba del tanque cisterna y reacondicionar el sanitario correspondiente al nivel inicial, que actualmente se encuentra fuera de uso.

En total, los trabajos alcanzarán una superficie de 49 metros cuadrados dentro de la institución de Santa Elena.

Mejoras en seguridad y accesibilidad

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, explicó que la intervención responde a necesidades detectadas directamente en el edificio.

“En esta escuela, la intervención responde a necesidades concretas detectadas en el edificio”, señaló, al tiempo que vinculó los trabajos con la mejora de las condiciones de seguridad y accesibilidad para estudiantes y docentes.

La intención es adecuar distintos sectores del establecimiento para que puedan utilizarse en mejores condiciones durante las actividades educativas.

Cuándo comenzará el procedimiento

La apertura de sobres correspondiente al concurso de precios fue fijada para el miércoles 9 de septiembre a las 10, en las oficinas de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

A partir de esa instancia se avanzará con la adjudicación de los trabajos previstos para la escuela de Santa Elena. La obra tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos una vez que comience formalmente la intervención.