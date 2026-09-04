Nepal: rescataron con vida a dos trabajadores atrapados durante 10 días en un túnel

Dos trabajadores fueron rescatados con vida este viernes en Nepal después de permanecer alrededor de 10 días atrapados en un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A, una de las instalaciones afectadas por las graves inundaciones y deslizamientos registrados en el país.

Los sobrevivientes fueron identificados como Sanjay Sah y Kabir Maharjan. Ambos fueron extraídos desde unos 170 metros de profundidad y posteriormente trasladados para recibir atención médica.

El operativo cobró impulso durante la madrugada, cuando los rescatistas lograron escuchar voces provenientes del interior. Incluso pudieron establecer un breve contacto con algunas de las personas atrapadas antes de avanzar con las tareas de extracción.

Las riadas dejaron bloqueados los túneles

La emergencia comenzó el 26 de agosto, cuando una enorme masa de agua, barro y rocas descendió por el valle del río Trishuli y afectó distintas centrales hidroeléctricas del norte de Nepal.

En el caso de Upper Trishuli 3A, las primeras estimaciones de la Asociación Independiente de Productores de Energía indicaban que unas 42 personas habían quedado atrapadas dentro de las instalaciones.

El acceso presentó enormes dificultades debido a la cantidad de sedimentos acumulados. Los equipos tardaron varios días en localizar y despejar sectores de los túneles, que quedaron cubiertos por barro, piedras y otros escombros.

Continúa una compleja operación de rescate

En las tareas participan integrantes del Ejército de Nepal, la Policía Armada y equipos especializados, que utilizan excavadoras, explosivos y maquinaria pesada para abrirse paso por los sectores bloqueados.

Más de 500 ingenieros, funcionarios y especialistas también intercambian información mediante un grupo de WhatsApp para orientar a quienes trabajan sobre el terreno y reconstruir la ubicación de accesos subterráneos que quedaron sepultados.

Rescuers pulled a survivor alive from a tunnel at a hydropower station in Nepal, nine days after a devastating ice, rock and mudslide swept through the Trishuli River valley. The survivor is one of two people rescued alive from the tunnel and is being taken to a hospital in… pic.twitter.com/AGtVZ8B5Y1 — CBS News (@CBSNews) September 4, 2026

Las autoridades estiman que alrededor de 900 trabajadores permanecen desaparecidos en distintos proyectos hidroeléctricos alcanzados por el desastre, mientras varios centenares podrían encontrarse dentro de redes de túneles.

El rescate renovó las esperanzas

El hallazgo de Sah y Maharjan con vida generó nuevas expectativas entre los equipos que continúan trabajando en Nepal, especialmente porque habían transcurrido más de nueve días desde el desastre.

Las autoridades consideran que todavía podrían existir bolsas de aire y espacios protegidos dentro de algunas instalaciones, lo que permitiría la supervivencia de personas que permanecen aisladas. En Upper Trishuli 3A se mantiene la búsqueda de otros trabajadores.

Los operativos continúan también en otras centrales hidroeléctricas del valle del Trishuli, mientras los rescatistas intentan avanzar por túneles que fueron modificados y bloqueados por la fuerza del agua, el barro y las rocas.