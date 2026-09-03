Un parlamentario conservador británico advirtió que iría a la guerra para defender las Islas Malvinas

Rupert Lowe, parlamentario conservador británico, dijo que iría a la guerra por las Malvinas

El fundador del partido británico Restore Britain, Rupert Lowe, publicó una declaración contundente sobre las Islas Malvinas, en medio de la renovada discusión internacional por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. “Un gobierno de Restore Britain iría a la guerra para defender las Falkland Islands”, sostuvo Lowe.

La declaración se conoció horas antes de la cadena nacional que el presidente Javier Milei preparaba para referirse a la cuestión Malvinas y después de recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generaron repercusiones políticas en el Reino Unido.

Quién es Rupert Lowe, el dirigente que habló sobre Malvinas

Lowe había sido expulsado de Reform UK en 2025 y posteriormente creó su propia organización política, Restore Britain. Desde ese espacio, el parlamentario volvió a fijar posición sobre las islas y planteó una postura de fuerte defensa de la presencia británica en el archipiélago.

Rupert Lowe

Su pronunciamiento se produjo en un contexto de creciente atención sobre la cuestión Malvinas y de nuevos cruces políticos entre dirigentes argentinos, británicos y estadounidenses.

Otro dirigente británico respaldó la soberanía del Reino Unido

En paralelo, el parlamentario conservador James Cartlidge también se refirió al reclamo argentino sobre las islas. El dirigente, referente del área de Defensa del Partido Conservador, afirmó que las Malvinas “son británicas y seguirán siendo británicas”.

Cartlidge también reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas británicas durante la guerra de 1982. Las declaraciones de ambos dirigentes reflejaron la dureza de las posiciones que persisten en sectores de la política británica respecto de la soberanía del archipiélago.

Rupert Lowe

Presiones y debate internacional por las Malvinas

La nueva escalada discursiva se produjo mientras aumentaba la atención internacional sobre la cuestión Malvinas.

En los últimos días trascendió que funcionarios estadounidenses habrían planteado a Londres la posibilidad de modificar su posición sobre el archipiélago en relación con el nivel de gasto británico en Defensa.

Esa versión sumó un nuevo elemento al debate y generó repercusiones políticas en el Reino Unido.

En ese escenario, las declaraciones de Lowe volvieron a poner en primer plano la posibilidad de un enfrentamiento militar como respuesta ante cualquier intento de modificar el actual control británico sobre las Islas Malvinas.