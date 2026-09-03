Caída global de plataformas de inteligencia artificial: millones de usuarios afectados

Se cayeron a nivel global las plataformas ChatGPT, Claude y Grok, y millones de usuarios reportaron fallas totales o parciales para acceder a las principales plataformas de inteligencia artificial.

La interrupción generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios de distintos países alertaron sobre los problemas y compartieron memes para reflejar la situación.

Según supo el sitio oficial de Ámbito, en el caso de Claude, CJ Avilla, ejecutivo de la compañía, explicó en redes sociales: "Un problema de infraestructura está causando una interrupción parcial en Claude Code, la API y https://claude.ai. Estamos trabajando en ello, pero aún no tenemos un ETA".

Por el momento, OpenAI no brindó información oficial sobre las fallas de ChatGPT. La plataforma superó los mil millones de usuarios en poco más de tres años desde su lanzamiento público. Además, ChatGPT es utilizado por más de 2 millones de empresas en todo el mundo, lo que dimensiona el impacto potencial de la interrupción.