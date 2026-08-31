Meta prepara restricciones para menores de 18 años: cuáles son los principales cambios en sus redes sociales

Meta prepara nuevas restricciones para menores de 18 años que modificarán algunas funciones de sus plataformas con el objetivo de reducir mecanismos asociados al uso prolongado de las redes sociales. Entre las medidas previstas aparecen límites al scroll infinito, cambios en filtros vinculados con la apariencia física, períodos de descanso nocturno y restricciones de notificaciones durante el horario escolar.

El licenciado en Comunicación Santiago Stura explicó en diálogo con Elonce que las modificaciones todavía no se encuentran plenamente implementadas y sostuvo que deben analizarse dentro de una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente al uso que realizan niños y adolescentes.

Según explicó, las reformas apuntan a modificar características de las aplicaciones diseñadas para mantener durante más tiempo la atención de los usuarios. “Implican dar por finalizado para menores de 18 años el scroll infinito como algo predeterminado y existente en todas las arquitecturas del grupo Meta”, señaló.

Cuáles son los cambios previstos por Meta

Entre las modificaciones mencionadas por Stura se encuentra “el corte con el tema de los filtros vinculados a las apariencias físicas, a la modificación de apariencias físicas, el horario de descanso planificado para la franja nocturna, el funcionamiento sin notificaciones en horario escolar”.

El especialista consideró que estas herramientas buscan establecer límites dentro de plataformas caracterizadas hasta ahora por favorecer una interacción permanente. “La necesidad de construir un borde, un momento de conexión, pero también un momento de desconexión, que la conexión no sea infinita”, explicó.

En ese sentido, advirtió que captar y mantener la atención constituye una característica central del funcionamiento de las redes sociales. “Es parte central de los objetivos de las plataformas tener un diseño de la experiencia del usuario que promueva, incentive permanentemente el proceso de conexión, de flujo interactivo permanente”, sostuvo.

El desafío de verificar la edad de los usuarios

Otro punto planteado durante la entrevista fue cómo las plataformas podrán determinar efectivamente la edad de quienes utilizan sus servicios. Stura recordó que redes como Instagram y TikTok permiten crear usuarios desde los 13 años, aunque existen casos de niños más pequeños que ingresan declarando una edad diferente.

“Lo que sucedía en muchos casos es que muchos menores de esa edad, a los 10, 11 años, muchas veces con acompañamiento de sus familias mentían con la edad”, explicó.

El comunicador señaló que diferentes regulaciones internacionales avanzan hacia una mayor responsabilidad de las empresas. Según indicó, el criterio apunta a que las plataformas no puedan limitarse solamente a establecer una edad mínima de ingreso, sino que también deban responder por lo que ocurre dentro de los espacios digitales que administran.

“Lo virtual es real”

Para Stura, comprender el impacto de las redes requiere abandonar la idea de que aquello que ocurre en internet tiene menos importancia que las experiencias presenciales. “Lo virtual es real. Lo que sucede en los territorios digitales, así como lo que sucede en los territorios presenciales, tienen efectos verdaderos, efectos reales en la autoestima de las personas, en lo vincular, en los sentidos de pertenencia”, afirmó.

También puso el foco en los mecanismos de reconocimiento que utilizan las plataformas, donde publicaciones, fotografías y videos reciben respuestas expresadas mediante cantidades de visualizaciones, comentarios o “me gusta”.

META cambia las redes para menores: nuevas restricciones para limitar el uso excesivo

“¿Qué implica que el reconocimiento en internet sea cuantitativo y explícito? Que cada foto, cada video, cada comentario recibe un número como respuesta, una cantidad de likes, cantidad de visualizaciones. ¿Cómo impacta eso en la autoestima, en la salud mental?”, planteó.

La importancia de establecer momentos de desconexión

El especialista remarcó que limitar determinadas herramientas de las plataformas puede contribuir al cuidado de los menores, aunque consideró que las modificaciones tecnológicas por sí solas no resuelven el problema.

“Tenemos que construir momentos de conexión, pero también momentos de desconexión”, señaló, al tiempo que destacó la necesidad de que familias y escuelas incorporen lo que ocurre en internet como parte de las conversaciones cotidianas con niños y adolescentes.

En ese sentido, propuso que preguntar por la experiencia digital tenga la misma naturalidad que consultar cómo estuvo la jornada escolar o una actividad deportiva. “¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el club? ¿Cómo te fue en internet hoy? Que sea una pregunta y una conversación cotidiana”, expresó.

El rol de los adultos frente a las pantallas

Stura sostuvo que la discusión no debe reducirse únicamente a limitar las funciones de las redes sociales. A su entender, también resulta necesario revisar el acompañamiento que reciben niños y adolescentes por parte de los adultos.

“A menor presencia adulta crece la presencia de pantallas, hay poca mediación, no hay reposición simbólica, no hay diálogo y es un mundo adolescente que hoy se encuentra muy desamparado”, afirmó.

Por ese motivo, consideró necesario complementar cualquier regulación tecnológica con espacios alternativos de participación. “Modificar las arquitecturas de los territorios digitales para que no impulsen instancias de dependencia como las que vemos hoy. Pero a la par de eso, hay que llenar de alternativas”, explicó.

Entre esas alternativas mencionó una mayor presencia adulta, espacios públicos, propuestas deportivas gratuitas y ámbitos colectivos en los que niños y adolescentes puedan construir vínculos y pertenencia. “Sin esas alternativas no alcanza con limitar las pantallas”, concluyó.