Conicet y el INTA lanzaron una herramienta que mide el impacto de El Niño sobre los cultivos

Lanzaron una herramienta que mide el impacto de El Niño sobre los cultivos y permite conocer cómo respondieron históricamente las principales producciones extensivas en cada región del país. La aplicación, denominada AgroENSO, fue desarrollada por investigadores del Conicet y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La plataforma digital es interactiva, gratuita y de acceso libre. Reúne información climática y datos oficiales de rendimiento correspondientes a los últimos 35 años para maíz, soja de primera, soja de segunda, trigo, cebada y girasol.

El proyecto fue encabezado por Juan Pablo Monzón, investigador del Conicet, junto con Fernando Aramburu Merlos y Jorge Luis Mercau, especialistas del INTA.

Su lanzamiento busca aportar nuevos elementos para planificar la campaña agrícola 2026/27 ante la influencia de El Niño, informó Bichos de Campo.

Cómo funciona AgroENSO

“El objetivo de AgroENSO es visualizar los rendimientos reales de diferentes cultivos que reporta todos los años la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, corregidos por su tendencia tecnológica, de forma que podamos verlos en función del fenómeno de El Niño”, explicó Monzón.

La aplicación clasifica las campañas según las fases de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS): Niño, Niña o Neutral. Luego relaciona esas condiciones con los resultados productivos registrados en cada departamento agrícola.

Los usuarios pueden seleccionar un cultivo y una zona para conocer si históricamente existió una señal significativa vinculada con el fenómeno. La plataforma muestra tanto las variaciones porcentuales como la frecuencia con la que se obtuvieron rendimientos superiores al promedio.

La corrección de los avances tecnológicos

Una de las características centrales de AgroENSO es que corrige la tendencia tecnológica de los rendimientos. Este procedimiento permite descontar parte de las mejoras generadas por nuevas semillas, fertilizantes, maquinaria y estrategias de manejo.

Sin esa corrección, los resultados de una campaña reciente podrían superar a los de un ciclo antiguo solamente por el avance tecnológico. La aplicación ajusta los registros para observar con mayor claridad cuánto de las variaciones productivas puede relacionarse con el comportamiento climático.

De esta manera, los datos de las últimas tres décadas pueden compararse sobre una base común. La información se transforma así en una referencia para productores, asesores técnicos e investigadores.

Qué mostró la herramienta en Entre Ríos

Los primeros resultados posicionaron a Entre Ríos como la provincia más sensible a El Niño en el rendimiento del maíz. Durante las fases cálidas, el cultivo presentó un desvío promedio del 17,1% por encima de lo esperado.

En algunos departamentos la diferencia fue todavía mayor. Villaguay registró un incremento histórico del 24%, mientras que en Tala alcanzó el 28%.

A escala nacional, el 33% de los departamentos agrícolas mostró una señal significativa para el maíz. En sectores del sudeste bonaerense, el Noroeste y el Noreste argentino, en cambio, esa relación no apareció con la misma claridad.

Los resultados para maíz y soja

El análisis determinó que las señales nacionales más contundentes se observaron en maíz y soja. Los cultivos de invierno, como trigo y cebada, y el girasol no mostraron una respuesta climática significativa a nivel general.

De las 12 campañas El Niño incorporadas a la serie, el maíz superó su rendimiento medio nacional en diez oportunidades. La soja de primera lo hizo en 11 de esos ciclos.

Durante las 14 campañas La Niña analizadas, el maíz consiguió ubicarse por encima de su promedio general solamente dos veces. Los investigadores señalaron que esa frecuencia puede resultar más útil para gestionar riesgos que una estimación aislada.

Una referencia, no un pronóstico

“La herramienta es importante para conocer cuál puede ser el impacto de El Niño en cada uno de los departamentos o regiones de Argentina”, señaló Monzón.

El investigador agregó que, a escala nacional, El Niño suele tener un efecto positivo sobre los cultivos de verano, mientras que La Niña genera un impacto negativo. Sin embargo, remarcó que esa respuesta cambia según cada territorio.

Los desarrolladores advirtieron que AgroENSO no funciona como un pronóstico de rendimientos. La aplicación expone antecedentes históricos y relaciones probabilísticas, pero no puede determinar cuánto producirá un lote durante una campaña específica.

Qué datos deben sumarse al análisis

Los resultados proporcionados por la plataforma deben cruzarse con información obtenida directamente en cada establecimiento. El tipo de suelo, el agua útil disponible durante la siembra, el comportamiento de las napas y la posición del lote son factores determinantes.

“El uso de AgroENSO se debe complementar, por supuesto, con otras tomas de información que debe realizar el productor a campo, como el tipo de suelo o el contenido de agua”, aclaró Monzón.

A partir de esa combinación, los productores pueden ajustar las fechas y proporciones de siembra, evaluar la superficie destinada al maíz o anticipar dificultades logísticas en zonas bajas susceptibles a anegamientos.