Limpiaron un brazo del arroyo Colorado y detectaron 137 puntos con residuos a lo largo de su curso

REDACCIÓN ELONCE
El municipio realizó tareas de saneamiento en un brazo del arroyo Colorado, en la zona de Loma Hermosa. Funcionarios explicaron a Elonce que buscaban mejorar el escurrimiento ante las lluvias y revelaron que habían relevado 137 puntos con residuos en el curso del arroyo.
La Municipalidad de Paraná realizó tareas de limpieza y saneamiento en un brazo del arroyo Colorado, en inmediaciones de calles Altman y Blas Parera, dentro de la zona de la vecinal Loma Hermosa. La intervención formó parte de los trabajos preventivos destinados a mejorar el escurrimiento del agua ante posibles lluvias y evitar obstrucciones en alcantarillas y cauces. Desde el área de Ambiente informaron a Elonce que habían detectado 137 puntos con acumulación de residuos a lo largo del curso del Colorado.
En el lugar trabajaron distintas áreas municipales para retirar escombros, residuos y vegetación que dificultaban el mantenimiento del afluente. El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld; el coordinador general de Infraestructura, Xavier Bilbao; el coordinador operativo ambiental, Fernando De La Rosa; y el presidente de la vecinal Loma Hermosa, Roberto Salatino, brindaron detalles sobre la intervención.
Hirschfeld explicó que los trabajos habían sido planificados como parte de las medidas preventivas impulsadas por el municipio ante el comportamiento esperado de las lluvias por la llegada del fenómeno climático de El Niño. “Entendemos que los trabajos preventivos son importantes y que el municipio tiene que tomar la decisión de operativamente ir resolviendo lo que es la desembocadura de los arroyos, las limpiezas”, indicó.
Un brazo que desemboca en el arroyo Colorado
El funcionario precisó que la intervención había sido solicitada por la vecinal Loma Hermosa, con la cual el municipio también había desarrollado trabajos vinculados con iluminación LED, reemplazo de contenedores y trama vial.
El sector intervenido correspondía a un brazo del arroyo Colorado que posteriormente se vinculaba con el sistema del arroyo Las Viejas cuya obra de saneamiento está pronta a ser inaugurada.
“Todos estos trabajos preventivos que el municipio realiza tienen un fin, que tiene que ver con que cuando las lluvias empiecen a identificarse en nuestra región, tener los arroyos limpios permite el escurrimiento de las aguas y evita inundaciones”, explicó Hirschfeld.
Pidieron evitar que el arroyo sea utilizado como basural
Durante la recorrida, las autoridades remarcaron que uno de los problemas registrados en el sector era el depósito de residuos dentro y en los márgenes del curso de agua.
Hirschfeld señaló que había contenedores distribuidos en la zona para los residuos domiciliarios y recordó que los elementos que no correspondieran a ese sistema podían ser informados a través de la línea municipal 147.
“Este es un lugar muy utilizado por los vecinos para arrojar residuos sobre el arroyo”, sostuvo. Luego pidió: “Colaboremos para que la ciudad esté limpia y ordenada. Es un trabajo que lo tenemos que hacer en comunidad”.
Por qué la basura puede generar anegamientos
Xavier Bilbao explicó que el sector intervenido estaba ubicado sobre la margen derecha de un afluente del arroyo Colorado, aproximadamente a 300 metros de su confluencia con el cauce principal.
El funcionario señaló que la existencia de una calle junto al curso de agua facilitaba el acceso de las maquinarias para realizar tareas periódicas de mantenimiento.
“Estamos viendo cómo se están retirando los restos de escombro, residuos en general, porque a partir de los primeros residuos que se empiezan a depositar viene y se transforma en minibasural”, explicó.
Bilbao detalló que la acumulación de basura también favorece el crecimiento de vegetación que posteriormente dificulta el mantenimiento de los cauces.
Cuando se realizan cortes de esa vegetación, indicó, las cañas pueden terminar dentro del arroyo y desplazarse hasta las alcantarillas. “Las cañas generalmente tapan la alcantarilla, generan desborde y lo que pasa termina ya en el arroyo Las Viejas y en el río Paraná”, explicó.
Detectaron 137 puntos con residuos
Fernando De La Rosa informó que el área de Ambiente llevaba adelante un monitoreo para identificar sectores donde se acumulaban residuos y analizar su relación con la disponibilidad de contenedores.
El relevamiento permitió dimensionar la cantidad de sitios afectados a lo largo del arroyo Colorado. “En todo lo que es el curso del Colorado encontramos 137 puntos con residuos”, reveló De La Rosa.
El funcionario aclaró que no todos los sitios relevados podían considerarse grandes basurales, sino que muchos eran pequeñas superficies donde se habían depositado desperdicios. “Minibasurales sería como una cosa mucho más amplia, pero pequeños sectores que sean más allá de cinco metros cuadrados o seis metros cuadrados, hay esa cantidad”, precisó.
De La Rosa sostuvo que los registros también permitieron comprobar que el problema no estaba relacionado exclusivamente con la falta de contenedores. Según señaló, determinados sectores son utilizados como puntos de descarga de residuos provenientes de otros lugares.
Desde Ambiente plantearon además la posibilidad de que los cursos de agua urbanos fueran integrados a espacios de uso comunitario, mediante intervenciones que permitieran mantenerlos accesibles y reducir los puntos de arrojo de basura.
De La Rosa mencionó como antecedentes las intervenciones realizadas en otros sectores de Paraná y la posibilidad de avanzar con parques lineales.
“Todos los cursos de agua nosotros los podemos aprovechar para darle ese valor que, a la vez, va a valorizar y va a generar mejores condiciones de hábitat a los vecinos”, manifestó.
Proponen crear un sendero junto al arroyo
Roberto Salatino, presidente de la vecinal Loma Hermosa, señaló que la limpieza del sector había sido solicitada tiempo atrás a las autoridades municipales. “Esta obra fue solicitada hace mucho tiempo atrás a las autoridades municipales y hoy vemos con mucho agrado que se está llevando a cabo”, expresó.
El dirigente vecinal consideró que la intervención podía convertirse en el punto inicial para recuperar un espacio que había sido utilizado para depositar residuos.
Salatino sostuvo que el lugar conservaba vegetación y reunía condiciones para desarrollar posteriormente un sector destinado a los vecinos. “Este es el punto de partida para convertir este depósito de residuos en un verdadero paseo, porque abajo, si ustedes se interiorizan, hay vegetación originaria”, explicó.
Además, planteó que “se puede hacer un sendero peatonal a la vera de la calle” y consideró que mantener el lugar limpio podría contribuir a desalentar nuevas descargas de basura.
Las autoridades recordaron que los elementos arrojados a los cursos de agua podían desplazarse aguas abajo, obstruir alcantarillas y afectar el funcionamiento del sistema de drenaje. El recorrido de los residuos podía continuar por los distintos arroyos hasta alcanzar finalmente el río Paraná.
Por ese motivo, los trabajos en Loma Hermosa se concentraron en retirar los materiales acumulados y recuperar la capacidad de escurrimiento del afluente del arroyo Colorado, mientras el municipio pidió utilizar los contenedores disponibles y recurrir a los mecanismos establecidos para retirar residuos de mayor tamaño.