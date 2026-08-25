Paraná ya tiene su primer cargador público para autos eléctricos: dónde está y cómo funciona

El primer cargador público para autos eléctricos de Paraná comenzó a funcionar en el predio del nuevo McDonald’s, ubicado en la zona de Cinco Esquinas. El dispositivo puede ser utilizado por cualquier conductor que descargue la aplicación correspondiente y lleve su propio cable de conexión.

La incorporación del equipo acompañó la inauguración del local gastronómico, realizada el 24 de agosto, y representó un nuevo avance en la infraestructura destinada a la movilidad eléctrica. El servicio es de acceso público, aunque la recarga no es gratuita.

Pablo Calzonetta, especialista en movilidad eléctrica, explicó a Elonce que el cargador quedó disponible para los vehículos compatibles. “Puede utilizarlo cualquier usuario de vehículos eléctricos, siempre y cuando tenga una aplicación en el celular y se suscriba. Es de uso público porque puede acercarse cualquier persona que tenga el vehículo”, indicó.

Cómo utilizar el cargador

Para iniciar la recarga, el conductor deberá contar con la aplicación EV Jungle, disponible para dispositivos con sistemas Android y iOS. Desde la plataforma se podrá localizar el punto en el mapa y activar el servicio mediante el código QR ubicado en el cargador.

También podrá utilizarse una tarjeta con tecnología de proximidad, similar al sistema NFC. La misma herramienta permitirá gestionar tanto las cargas realizadas en espacios públicos como aquellas efectuadas en instalaciones domiciliarias compatibles.

Rodrigo Sosa, dedicado al desarrollo de software, precisó: “Uno puede llegar a este punto de recarga a través del mapa, mediante el código QR que está colocado en el equipo o con una tarjeta. Es la misma tecnología que se utiliza para la carga domiciliaria”.

Los responsables remarcaron que cada usuario deberá llevar su propio cable. “Es importante dejar en claro que se necesita un cable especial para conectarlo. El lugar no lo provee: el conductor tiene que venir con su cable, conectarlo y habilitar la carga mediante la aplicación o la tarjeta”, señaló Calzonetta.

Un tiempo máximo de 60 minutos

El espacio estableció un período máximo de permanencia de 60 minutos. Durante ese lapso, el conductor podrá dejar el vehículo conectado y utilizar las instalaciones del comercio ubicado en el predio.

Calzonetta explicó que una hora podría resultar suficiente para recuperar la autonomía habitualmente utilizada durante una jornada urbana. “El conductor urbano normalmente recorre entre 30 y 40 kilómetros por día. En una hora puede recuperar esa autonomía y seguir circulando hasta llegar a su casa”, afirmó.

Los especialistas señalaron que alrededor del 80% de las recargas de los vehículos eléctricos se realiza en los domicilios. Sin embargo, consideraron indispensable disponer de puntos públicos para trayectos extensos, emergencias o viajes.

“Cuando el recorrido se hace muy largo, el usuario necesita esta posibilidad. Si se incorporan nuevos puntos, se podrá completar un mapa de Paraná y del país que permita viajar con mayor tranquilidad”, sostuvo Calzonetta.

El temor por la autonomía

Uno de los principales interrogantes de quienes evaluaron comprar un automóvil eléctrico estuvo relacionado con la autonomía y la disponibilidad de lugares para recargarlo durante un viaje.

Funciona el primer cargador público para autos eléctricos en Paraná

“Ese es el miedo de los usuarios: preguntarse si llegarán o no al destino. Cuando se complete esta ruta de cargadores, podrán utilizar la aplicación y recorrer distancias mayores”, explicó Sosa.

Calzonetta señaló que la venta de vehículos eléctricos tuvo un mayor desarrollo en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Santa Fe también comenzó a sumar unidades, mientras que en Entre Ríos el crecimiento fue más gradual.

“Hasta ahora son pocos, pero las ventas vienen creciendo. De a poco, Paraná se está animando a incorporar vehículos híbridos y eléctricos, y nosotros buscamos aportar infraestructura para esas tecnologías”, manifestó.

Un proyecto surgido entre dos amigos

Calzonetta y Sosa se conocieron durante la escuela secundaria y compartieron desde entonces su interés por la tecnología y la movilidad. Ambos comenzaron estudiando electromecánica, aunque posteriormente siguieron recorridos profesionales diferentes.

“Los dos siempre tuvimos interés por la tecnología y particularmente por los autos eléctricos. Empezamos estudiando electromecánica; después, la vida me llevó al desarrollo de software y Pablo siguió capacitándose en este campo”, recordó Sosa.

Calzonetta estableció el contacto con la empresa encargada de los cargadores y convocó a su amigo para trabajar en las primeras instalaciones. El proyecto comenzó a desarrollarse a principios de año, inicialmente en Santa Fe, y luego se extendió a Paraná.

La difusión del nuevo equipo en las redes sociales generó numerosas consultas. “Hicimos una publicación en Instagram y explotó. Empezaron a llamarnos y notamos que se está despertando mucho interés. Nos parece muy importante que la gente tenga curiosidad por la movilidad eléctrica”, destacó Sosa.

Nuevos puntos de recarga

Calzonetta indicó que existían otros proyectos para ampliar la red local. Entre ellos, mencionó una instalación realizada en un hotel mediante un convenio con la Secretaría de Turismo y la posibilidad de sumar próximamente otro equipo.

El especialista también cursó una maestría en Energías Renovables en la Universidad Tecnológica Nacional de Paraná y prepara una tesis dedicada a la incorporación de los vehículos eléctricos en la capital entrerriana.

“Siempre me gustaron los vehículos. Iba a estudiar Ingeniería Mecánica y mi mamá me dijo: ‘Andá a Electromecánica porque el día de mañana los vehículos van a ser eléctricos’. Sin duda, no se equivocó. Este año espero presentar mi tesis sobre la inserción de los vehículos eléctricos en Paraná”, concluyó.