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Haciendo Comunidad Jornada por el día de las infancias

Quique Club celebró el Día de las Infancias con música, juegos y un mural

La institución realizó una jornada para agasajar a los chicos con actividades recreativas, una chocolatada y música en vivo. Además, pintaron un mural bajo la consigna “Un club que abraza, una comunidad que cuida”.

25 de Agosto de 2026
Quique Club celebró el Día de las Infancias con música y juegos.
Quique Club celebró el Día de las Infancias con música y juegos. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La institución realizó una jornada para agasajar a los chicos con actividades recreativas, una chocolatada y música en vivo. Además, pintaron un mural bajo la consigna “Un club que abraza, una comunidad que cuida”.

El Día de las Infancias en Quique Club se celebró con una jornada de música, actividades recreativas y la realización de un mural en la sede de calle Alsina, a metros de Carbó, en Paraná. La propuesta reunió a chicos, profesores, dirigentes y músicos.

 

 

Gastón Dutruel, dirigente e integrante de la comisión directiva de la institución, explicó que la iniciativa buscó reforzar el rol social que cumple el club. "Estamos celebrando las infancias. Tenemos este lugar que es de contención y resguardo para los chicos, además de ser un espacio de recreación y diversión”, expresó.

 

 

Durante la jornada se pintó un mural con la frase "Un club que abraza, una comunidad que cuida". Dutruel destacó que la consigna sintetiza el trabajo cotidiano de la institución: "Cuidamos sobre todo las infancias". Los niños también fueron invitados a participar de la intervención artística.

 

 

Actividades deportivas y recreativas en Quique Club

 

Mientras avanzaba la celebración, los profesores desarrollaron propuestas recreativas dentro del estadio. El dirigente recordó que Quique Club cuenta con diferentes disciplinas y espacios: "Acá jugamos al básquet, al vóley, hay un gimnasio, tenemos un quincho para recreación y también artes marciales".

 

La programación incluyó además una chocolatada y un espectáculo musical. Para acompañar el festejo fueron convocadas la Banda Municipal de San Benito y la Banda Sinfónica de la Escuela de Artes en Música de Paraná.

 

 

Camilo Sattler, músico, docente y director de agrupaciones musicales de Entre Ríos, agradeció la convocatoria de la comisión directiva. "Hemos recibido esta hermosa invitación para compartir una linda jornada de música y deporte", señaló.

 

 

Música para acompañar el festejo

 

Sattler adelantó que el repertorio preparado para la celebración incluyó distintos géneros. "Vamos a estar tocando jazz, rock, música popular y música para bandas sinfónicas", detalló.

 

De esta manera, Quique Club combinó deporte, arte y música en una propuesta destinada a agasajar a los chicos y poner en valor al club como espacio de encuentro, recreación y contención para las infancias.

 

Temas:

Día de las Infancias Paraná Quique Club música en vivo deporte
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