Futsal paranaense crece a nivel nacional y apunta a mejorar su infraestructura

REDACCIÓN ELONCE
El futsal paranaense consolidó su crecimiento con la organización de dos Copas de Oro y ya reúne a 1.500 deportistas. Desde la Asociación Paranaense destacaron ante Elonce el impacto de los torneos y anticiparon la llegada del Dos Orillas.
El futsal paranaense atraviesa una etapa de crecimiento sostenido, con una fuerte participación local y una presencia cada vez mayor en competencias nacionales. Débora Ramírez y Fabricio Altamirano, presidenta y vicepresidente de la Asociación Paranaense de Futsal, estuvieron en el programa GPS, que se emite por Elonce, donde realizaron un balance de la Copa de Oro masculina que finalizó el último fin de semana y plantearon los próximos desafíos de la disciplina.
“Hace varios años que venimos posicionándonos a nivel nacional en este tipo de eventos. Este año fuimos elegidos para ser sede de dos Copa de Oro: una femenina que se jugó hace dos meses y una masculina, que terminó este fin de semana”, señaló a Elonce Ramírez.
La dirigente destacó que la elección de la capital entrerriana como escenario de estas competencias respondió al trabajo sostenido de la asociación y al crecimiento que experimentó la actividad durante los últimos años. Además de la dimensión deportiva, remarcó que la llegada de delegaciones de distintos puntos del país generó movimiento en otros sectores de la ciudad.
El impacto de los torneos nacionales
“Nosotros estamos muy contentos con el crecimiento de futsal, el acompañamiento de la gente, de los socios y, a nivel nacional, de la Confederación Argentina que siempre nos está pidiendo que hagamos este tipo de torneos, que son de una labor destacable, no solamente de la asociación, sino también que engrandecen nuestra ciudad por la cantidad de visitantes que tenemos de deportistas. El turismo y la gastronomía se ve beneficiado con este tipo de eventos. Estoy muy contentos de poder traerlos a la ciudad”, expresó Ramírez.
Respecto del rendimiento deportivo en la reciente competencia, los representantes de la asociación destacaron el desempeño conseguido por los conjuntos locales. “Uno terminó en semifinales, otros en cuartos de final”, afirmaron al repasar la participación de los equipos.
Al mismo tiempo, hubo presencia paranaense en otra competencia desarrollada fuera de la ciudad. “También en simultáneo se jugó en el norte, donde un equipo de Paraná llegó a semifinales, que terminó tercero”, aportaron sobre los resultados alcanzados.
Un crecimiento que reúne a 1.500 deportistas
La expansión de la disciplina también quedó reflejada en las cifras proporcionadas por sus dirigentes. Actualmente, la Asociación Paranaense de Futsal cuenta con 110 clubes inscriptos y alrededor de 1.500 deportistas que participan todos los fines de semana de las diferentes competencias organizadas a nivel local.
A esa actividad permanente se sumó la representación en distintos puntos de Argentina. “Tenemos cuatro selecciones que viajan por todo el país representándonos. Es un montón de gente que acompaña, que está y que hace que el futsal crezca día a día”, relató Ramírez.
El volumen de jugadores, instituciones y competencias representa, a su vez, un desafío para la organización. En ese contexto, los dirigentes identificaron a la infraestructura como una de las principales necesidades para sostener el crecimiento y conseguir que Paraná pueda albergar campeonatos de mayor importancia.
La infraestructura, el principal desafío
“Nosotros como desafío tenemos la infraestructura. Nuestro caballito de batalla es La Toma. Ahí jugamos nuestra liga, pero cuando llueve se complica. Nuestro objetivo principal es mejorar la infraestructura de ese lugar para poder recibir torneos de gran envergadura también”, señaló Ramírez.
Además de La Toma, la actividad dispone de otros espacios para desarrollar las competencias, entre ellos las canchas ubicadas en el Parque Berduc. Sin embargo, desde la asociación remarcaron la necesidad de avanzar con mejoras que permitan disponer de instalaciones adecuadas para responder al incremento de participantes y recibir eventos nacionales.
El objetivo planteado apunta no solamente a fortalecer las competencias habituales, sino también a aprovechar el posicionamiento conseguido ante la Confederación Argentina y ampliar la capacidad para organizar torneos que convoquen a delegaciones de diferentes provincias.
El Dos Orillas reunirá a unos 400 deportistas
Mientras continúa el calendario de competencias, la Asociación Paranaense de Futsal ya trabaja en uno de sus próximos acontecimientos: un torneo Dos Orillas que se desarrollará conjuntamente con Santa Fe y volverá a generar un importante movimiento de jugadores.
“Se va a jugar la mitad de la fase acá y la otra mitad en Santa Fe. Vamos a recibir aproximadamente 400 deportistas”, anticipó Ramírez sobre la modalidad prevista para la competencia.
De esta manera, el futsal paranaense cerró una nueva experiencia como anfitrión de competencias nacionales y proyectó nuevos encuentros para los próximos meses. Con 1.500 deportistas, 110 clubes inscriptos y cuatro selecciones que recorren el país, la Asociación planteó como próximo paso acompañar ese crecimiento deportivo con mejores condiciones de infraestructura.