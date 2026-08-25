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Un operario murió y otro quedó grave tras un accidente en Vaca Muerta

El accidente en una planta de YPF se habría originado por la descompresión de una línea de gas. Un trabajador murió y otro fue trasladado por vía aérea debido a la gravedad de sus lesiones.

25 de Agosto de 2026
Tragedia en Neuquén.
Tragedia en Neuquén.

El accidente en una planta de YPF se habría originado por la descompresión de una línea de gas. Un trabajador murió y otro fue trasladado por vía aérea debido a la gravedad de sus lesiones.

Un operario murió y otro resultó gravemente herido este martes tras un accidente ocurrido en una planta de YPF del bloque Rincón del Mangrullo, en el área de Vaca Muerta, provincia de Neuquén.

 

Las primeras versiones señalaron que se había producido una explosión. Sin embargo, posteriormente trascendió que el incidente se habría originado por una falla y una fuerte descompresión en una línea de gas. La mecánica exacta continuaba bajo investigación.

El trabajador herido recibió asistencia médica en el yacimiento y, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado por vía aérea a un centro de mayor complejidad. Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades de las personas afectadas

 

YPF activó los protocolos de emergencia

 

A través de un comunicado, YPF confirmó que el incidente ocurrió en el bloque Rincón del Mangrullo, operado por la petrolera en un esquema de participación conjunta, en partes iguales, con Pampa Energía.

La compañía informó que desplegó inmediatamente sus equipos de emergencia y activó los protocolos previstos para este tipo de situaciones. En el lugar también trabajaron personal médico y efectivos de la Policía de Neuquén.

YPF aseguró que el incidente fue controlado y adelantó que continuará proporcionando información a medida que avance la investigación y se conozcan nuevos detalles sobre lo ocurrido.

 

La empresa no confirmó en su comunicado que se hubiera tratado de una explosión. Se limitó a informar sobre un “incidente” que provocó la muerte de uno de sus empleados y heridas de gravedad a otro.

 

El sindicato ofreció asistencia

 

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa también se pronunció después del accidente y expresó su acompañamiento a los familiares del trabajador fallecido.

El gremio aclaró que los dos operarios involucrados no se encontraban alcanzados por su convenio colectivo de trabajo. No obstante, puso a disposición sus equipos y su estructura sanitaria para colaborar con la emergencia.

Las autoridades deberán establecer ahora qué provocó la falla en la línea de gas y reconstruir la secuencia que derivó en la muerte del operario y las graves lesiones sufridas por su compañero.

Temas:

ypf vaca muerta Rincón del Mangrullo Accidente laboral Operario Neuquen línea de gas
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