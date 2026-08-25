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Policiales Grave episodio en una escuela

Un alumno de 14 años llevó un arma a escuela de Tucumán y se produjo un disparo

El adolescente tenía un arma de fuego y, mientras la manipulaba, se produjo un disparo dentro del establecimiento educativo. El director intervino y dio aviso a la Policía. Se investigaba el origen del arma.

25 de Agosto de 2026
Alumno llevó un arma a la escuela y se produjo un disparo.
Alumno llevó un arma a la escuela y se produjo un disparo. Foto: (Contexto).

El adolescente tenía un arma de fuego y, mientras la manipulaba, se produjo un disparo dentro del establecimiento educativo. El director intervino y dio aviso a la Policía. Se investigaba el origen del arma.

Un alumno de 14 años llevó un arma de fuego a una escuela y se produjo un disparo durante la tarde de este martes en San Miguel de Tucumán. El grave episodio ocurrió alrededor de las 15 en la Escuela Congreso, ubicada en la esquina de Congreso y Lavalle.

 

De acuerdo con la información conocida, el adolescente tenía el arma dentro de las instalaciones del establecimiento educativo y, mientras la manipulaba, se produjo una detonación.

 

El director de la institución se encontraba presente cuando ocurrió el hecho y actuó de inmediato. Ante la situación, solicitó la intervención de la Policía para resguardar a la comunidad educativa y establecer las circunstancias del episodio.

 

Intervino la Policía

 

Personal de la Comisaría Segunda acudió a la Escuela Congreso luego de recibir el llamado por lo ocurrido. También se dio intervención a la Unidad Regional Capital (URC) y se informó sobre la situación al Ministerio de Educación.

 

Los efectivos quedaron a cargo de las primeras actuaciones y comenzaron a trabajar para determinar cómo se produjo el disparo y establecer el origen del arma que estaba en poder del estudiante.

En paralelo, las autoridades educativas pusieron en marcha los protocolos correspondientes para contener a estudiantes y personal del establecimiento luego del episodio.

 

Investigación por el origen del arma

 

Uno de los puntos centrales de la investigación era determinar cómo el arma llegó a manos del adolescente y de qué manera pudo ingresarla al establecimiento educativo.

 

El episodio generó conmoción entre docentes, alumnos y familias de la comunidad educativa, mientras se aguardaba información oficial sobre las actuaciones realizadas y las medidas que se adoptarían.

 

Las diligencias policiales y administrativas continuaban para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el disparo y avanzar con las medidas de seguridad y prevención correspondientes.

Temas:

Tucumán arma de fuego
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