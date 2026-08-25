Video: vecinos de calle Uruguay denunciaron robo de cables del alumbrado público

Vecinos de calle Uruguay, entre Santa Cruz y Piedrabuena, de la ciudad de Paraná denunciaron el robo de cables pertenecientes al alumbrado público y reclamaron una pronta intervención ante los inconvenientes generados por la falta de iluminación en el sector.

Según indicaron a Elonce, uno de los episodios ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando desconocidos habrían intervenido sobre los postes de iluminación para sustraer el cableado. Los residentes aseguraron que la situación también se habría repetido en calles Piedrabuena y Santa Cruz.

“El sábado de madrugada anduvieron en los postes de luz robando cables”, relató uno de los vecinos a Elonce. Además, señaló que posteriormente recorrió el sector y constató que había otros puntos afectados.

Reclamo por la respuesta recibida

Según manifestó se comunicaron con el área de Alumbrado Público para informar sobre la situación y solicitar una solución. Según relataron, desde la dependencia les indicaron que debían efectuar previamente una denuncia policial y posteriormente presentarla ante el área municipal.

Asimismo, aseguraron que remitieron registros audiovisuales para documentar lo ocurrido.

De acuerdo con el relevamiento efectuado por los propios vecinos, la sustracción de cables no se habría limitado a calle Uruguay. “En calles Piedrabuena y Santa Cruz también robaron cables de los postes”, indicaron.

Finalmente, expresaron preocupación porque la falta de cableado dejó sectores sin iluminación y reclamaron que se reponga el servicio, además de solicitar medidas para evitar nuevos hechos.