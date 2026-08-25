Discusión entre familias terminó con detonaciones de arma de fuego en Paraná

En la tarde de este lunes, un hombre fue detenido y secuestraron un arma de fuego luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de calles Juan B. Justo y Mihura, en la ciudad de Paraná.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales establecieron que momentos antes se había producido una discusión entre integrantes de familias que mantienen conflictos de vieja data. En esas circunstancias, se habrían efectuado disparos con un arma de fuego.

A partir de las tareas realizadas en el sector, se logró identificar a uno de los presuntos involucrados, un hombre mayor de edad, quien fue aprehendido durante el procedimiento.

Secuestraron un revólver calibre .32

El sospechoso entregó voluntariamente un revólver calibre .32 corto, que posteriormente fue secuestrado y quedó a disposición de la investigación.

La Fiscalía interviniente dispuso que el aprehendido fuera trasladado a la Alcaidía de Tribunales. Asimismo, ordenó la realización de un dermotest, pericia destinada a determinar la posible presencia de residuos vinculados con la utilización de un arma de fuego.

Por su parte, personal de Policía Científica trabajó en el lugar y llevó adelante las pericias correspondientes para reunir elementos que permitan determinar cómo se desarrolló el episodio.