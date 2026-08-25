Colombia anunció la reconstrucción tras el sismo que dañó 150.000 viviendas

El Gobierno de Colombia anunció el inicio formal de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. La emergencia dejó 329 personas fallecidas, 4.592 heridas y más de 150.000 viviendas con distintos niveles de daño.

“Hoy empieza la reconstrucción de la patria desde Quibdó”, expresó el presidente Abelardo de la Espriella durante su tercera visita a la capital del departamento del Chocó, uno de los territorios más golpeados por el movimiento sísmico.

A dos semanas del terremoto, las autoridades comenzaron una nueva etapa que incluirá la reparación de viviendas, la construcción de unidades habitacionales y la recuperación de edificios e infraestructura pública. El plan también contempla asistencia económica directa para las familias damnificadas.

Entregaron materiales para reparar viviendas

Como parte de las primeras medidas, el Gobierno confirmó la entrega de 480 toneladas de materiales para comenzar las reparaciones en el Chocó. Las tareas se desarrollarán mediante una estrategia de autorreparación y autorreconstrucción asistidas por ingenieros y otros profesionales.

Las familias cuyas casas presenten daños menores recibirán los elementos necesarios para efectuar las reparaciones. En cambio, aquellas que hayan perdido completamente sus viviendas o cuyos hogares sean declarados inhabitables accederán a una nueva unidad.

El conglomerado empresarial Grupo Argos anunció inicialmente la construcción rápida de 300 casas, pero posteriormente amplió su compromiso a 1.000 viviendas. De ese total, unas 600 podrían ser destinadas al departamento del Chocó.

Ayuda económica para las familias damnificadas

A partir del miércoles 26 de agosto, las familias cuyas viviendas hayan quedado destruidas o inhabitables comenzarán a recibir una ayuda mensual de 875.452 pesos colombianos, equivalentes a unos 285 dólares.

El beneficio se entregará durante tres meses y alcanzará un total aproximado de 2,6 millones de pesos colombianos por hogar. La asistencia busca cubrir gastos urgentes mientras avanzan las obras y se definen las soluciones habitacionales definitivas.

El terremoto provocó daños en cientos de municipios de Colombia y ocasionó el colapso de casi 600 edificios. Además de las viviendas, resultaron afectados centros sanitarios, establecimientos educativos, caminos, puentes, servicios públicos y edificios comunitarios.

Una reconstrucción de 9.500 millones de dólares

El Gobierno estima que la reconstrucción demandará cerca de 30 billones de pesos colombianos, unos 9.500 millones de dólares. Los trabajos serán coordinados por el Fondo Milagro, dirigido por el empresario Jaime Uribe.

El organismo tomará como referencia al fondo creado para reconstruir el Eje Cafetero después del terremoto de 1999 en Armenia. Tendrá a su cargo la coordinación de recursos públicos y privados, empresas constructoras, proveedores, profesionales, autoridades locales y comunidades.

De la Espriella sostuvo que la recuperación de Colombia deberá avanzar con rapidez, pero bajo estrictos mecanismos de transparencia y control. También advirtió que no permitirá que los recursos destinados a la emergencia sean utilizados con fines clientelares.