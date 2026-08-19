Tras el terremoto, Colombia necesitará más de US$9.500 millones para reconstruirse

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este lunes que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto demandará al menos 30 billones de pesos, equivalentes a unos 9.500 millones de dólares. La cifra surge de las primeras proyecciones realizadas sobre las pérdidas físicas ocasionadas por el sismo.

Durante una comunicación dirigida al país, el mandatario explicó que una firma privada analizó los daños registrados en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. El relevamiento comprende tanto las edificaciones destruidas o averiadas como la infraestructura afectada por el movimiento sísmico.

De acuerdo con el cálculo presentado, la recuperación de viviendas y otros edificios requerirá aproximadamente 24,5 billones de pesos, cerca de 7.800 millones de dólares. A esa cifra se suman otros 5,5 billones de pesos, alrededor de 1.700 millones de dólares, destinados a reconstruir la infraestructura.

El balance de víctimas y daños materiales

De la Espriella sostuvo que las estimaciones permiten advertir la magnitud de la emergencia que atraviesa Colombia. No obstante, aclaró que los datos todavía son preliminares y podrían modificarse a medida que avancen los relevamientos en las áreas más golpeadas.

El presidente también comunicó que hasta el momento se reportaron 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. La cantidad de víctimas fatales informada por el Ejecutivo es inferior a los 304 decesos que habían sido divulgados horas antes por el Instituto de Medicina Legal.

“Por respeto a las víctimas y a sus familias, solo comunicaremos datos debidamente consolidados”, manifestó el jefe de Estado al explicar la diferencia entre los balances. Además, señaló que más de 120.328 familias fueron registradas como afectadas por el terremoto.

Continúan las tareas de búsqueda

El relevamiento oficial indica que 26.945 viviendas quedaron destruidas y otras 127.557 sufrieron distintos niveles de daños. Estas cifras forman parte de la evaluación utilizada para calcular los recursos que serán necesarios durante la etapa de reconstrucción.

Mientras continúa la remoción de escombros, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen en Cali y Pereira, señaladas como los principales epicentros del desastre. Pese a este escenario, el mandatario ordenó que los equipos mantengan las operaciones mientras exista alguna posibilidad de hallar personas con vida.

“He dado la orden desde el primer minuto posterior al devastador evento de que mientras exista una posibilidad de encontrar con vida a un solo compatriota, los equipos de búsqueda y rescate sigan en el terreno”, afirmó De la Espriella.

El reconocimiento a los equipos de rescate

El presidente destacó el trabajo desarrollado por los socorristas de Colombia y por las delegaciones internacionales que llegaron para colaborar con la emergencia. Entre ellas mencionó a los equipos enviados por Estados Unidos, Ecuador e Israel.

De la Espriella también agradeció la participación ciudadana en las campañas solidarias organizadas después del terremoto. Las acciones incluyeron donaciones de dinero y productos esenciales destinados a las familias que perdieron sus viviendas o debieron abandonar las zonas afectadas.

Las autoridades mantienen desplegados los operativos de asistencia, búsqueda y evaluación de daños. En paralelo, el Gobierno deberá definir el financiamiento y las etapas de un proceso de reconstrucción cuyo costo inicial ya supera los 9.500 millones de dólares.