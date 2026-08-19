El Síndrome Urémico Hemolítico registra la menor cantidad de casos en una década

En lo que va de 2026 se notificaron 73 casos de SUH en Argentina, 39 menos que el promedio de los últimos cinco años. El descenso también alcanzó a los menores de cinco años.
El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) registró en 2026 la menor cantidad de casos de los últimos diez años en Argentina. Hasta la última actualización epidemiológica fueron notificadas 73 personas con la enfermedad en todo el país, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.
Los datos corresponden al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) y fueron incluidos en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 807. La cantidad representa 39 casos menos que el promedio registrado entre 2021 y 2025 para el mismo período.
La reducción también se observó entre los menores de cinco años, uno de los grupos particularmente afectados por esta enfermedad. El SUH puede provocar complicaciones graves, principalmente renales, y mantiene especial relevancia sanitaria dentro de la población pediátrica.
Una tendencia descendente durante la última década
Los registros de 2026 profundizaron una tendencia que ya había quedado reflejada durante el año pasado. En 2025 fueron notificados 209 casos en Argentina, con una incidencia de 0,44 cada 100.000 habitantes, la más baja registrada entre 2015 y 2025.
La comparación de 2025 con el promedio anual correspondiente al período 2019-2024 mostró 90 casos menos. Los niños continuaron siendo los principales afectados: el 43% de los casos correspondió al grupo de 2 a 4 años, mientras que los niños de un año representaron el 30% y aquellos de entre 5 y 9 años, el 18%.
Sin embargo, la mayor incidencia se presentó entre los niños de un año, con 8,6 casos cada 100.000 habitantes de esa edad.
Qué es el Síndrome Urémico Hemolítico
El SUH se encuentra asociado principalmente con infecciones provocadas por Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC). Una de las principales vías de transmisión es el consumo de alimentos contaminados o insuficientemente cocidos, así como de agua que no sea segura.
El contagio también puede producirse de persona a persona debido a una inadecuada higiene de manos, especialmente durante el cambio de pañales, y mediante el contacto con animales que funcionan como reservorios de la bacteria.
Los primeros síntomas suelen incluir diarrea, que frecuentemente puede presentar sangre, fiebre y vómitos. Con la evolución de la enfermedad pueden aparecer palidez y cansancio debido a la disminución de glóbulos rojos, además de hematomas o manchas en la piel por el descenso de las plaquetas.
El compromiso de los riñones
Uno de los signos de mayor gravedad es la disminución o ausencia de orina, relacionada con el compromiso de la función renal. Debido a las complicaciones que puede ocasionar, especialmente entre niños, el SUH es considerado una enfermedad de importancia para la salud pública.
Por ese motivo, integra los eventos de notificación obligatoria en Argentina. Cada caso debe ser informado al sistema sanitario para permitir su seguimiento y la realización de las correspondientes investigaciones epidemiológicas.
Además del seguimiento individual, pueden realizarse investigaciones sobre alimentos y análisis de laboratorio destinados a establecer posibles fuentes de transmisión y prevenir nuevos contagios.
Refuerzan la vigilancia de las infecciones
El Ministerio de Salud indicó que avanzó en el fortalecimiento de la vigilancia de las infecciones por STEC. Entre las medidas implementadas se encuentra una actualización de los procedimientos que permitió diferenciar tres eventos: SUH por STEC, diarrea por STEC e infección asintomática por STEC.
El objetivo de esa diferenciación es mejorar la detección temprana de los casos y facilitar la identificación de posibles fuentes de infección. También se busca fortalecer el trabajo conjunto entre las áreas de epidemiología de las provincias, organismos encargados del control de alimentos y el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán.
Las acciones incluyen además sistemas de alerta temprana, capacitación de los equipos de epidemiología y bromatología y monitoreo permanente de la información registrada.
Cómo prevenir el SUH
La prevención resulta fundamental debido a que la bacteria puede transmitirse mediante los alimentos y el contacto entre personas. Entre las principales medidas se encuentra cocinar completamente las carnes, especialmente la carne picada, y evitar que los alimentos cocidos entren en contacto con productos crudos.
También resulta importante utilizar agua segura, lavar cuidadosamente frutas y verduras y mantener una correcta higiene de manos antes de manipular alimentos, después de ir al baño y tras cambiar pañales.