Video: un encuentro para “farmear aura” terminó con piedrazos y botellazos

Un encuentro para “farmear aura” terminó con piedrazos y botellazos después de que un grupo irrumpiera y atacara a quienes participaban de la convocatoria en Plaza Mitre, en Mar del Plata. Los incidentes ocurrieron durante el feriado y quedaron registrados en videos que posteriormente circularon por las redes sociales.

La actividad había convocado a cientos de personas, entre niños, adolescentes y adultos, alrededor de una tendencia que nació en las plataformas digitales y comenzó a trasladarse a encuentros presenciales. Durante buena parte de la jornada, los participantes realizaron las denominadas “batallas de aura” sin que se registraran inconvenientes.

Sin embargo, hacia el final del encuentro la situación cambió. Según se informó, un grupo comenzó a atacar a los presentes y se produjeron enfrentamientos entre distintos sectores. En las imágenes difundidas posteriormente pudieron observarse corridas y el lanzamiento de piedras y botellas.

De las “batallas de aura” a los incidentes

La convocatoria se había desarrollado inicialmente en un clima tranquilo. Los participantes se enfrentaban simbólicamente mediante poses, gestos y movimientos con los que buscaban conseguir la aprobación de quienes observaban.

La dinámica no contempla agresiones físicas ni verbales. El objetivo consiste en demostrar presencia, seguridad, estilo o carisma y, de manera ficticia, conseguir más puntos de “aura” que el adversario.

La jornada cambió cuando aparecieron los primeros incidentes. Las agresiones provocaron corridas entre quienes se encontraban en la plaza y transformaron el encuentro en un escenario de violencia, con objetos lanzados entre diferentes grupos.

Distintas personas registraron con sus teléfonos celulares el momento de los enfrentamientos y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Los registros mostraron cómo la convocatoria juvenil, que hasta entonces había transcurrido mediante desafíos sin contacto físico, terminó entre corridas, piedras y botellas.

El episodio ocurrió durante el primer encuentro presencial de estas características realizado en Mar del Plata, después de que la tendencia alcanzara una fuerte difusión entre adolescentes y jóvenes a través de las redes sociales.

Qué significa “farmear aura”

La expresión “farmear aura” surgió de la combinación de términos utilizados principalmente en videojuegos y redes sociales. “Farmear” deriva del inglés farm y, dentro del universo gamer, describe la repetición de determinadas acciones para conseguir experiencia, recursos u otros elementos que permitan progresar.

El concepto de “aura”, por su parte, funciona entre los jóvenes como una especie de puntuación imaginaria asociada con el carisma, la personalidad, el estilo o la seguridad que transmite una persona.

De esa combinación surgió la idea de “farmear aura”: realizar determinadas acciones para acumular reconocimiento. Por eso, en las redes son habituales expresiones como “+1000 de aura” o “-5000 de aura”, utilizadas para valorar de manera humorística determinadas situaciones.

El término puede utilizarse de manera positiva o irónica. Alguien puede “ganar aura” cuando protagoniza una situación que genera admiración, mientras que puede perderla después de quedar expuesto en un momento incómodo.

La popularidad del fenómeno llevó las interacciones más allá de las pantallas y dio lugar a convocatorias presenciales en espacios públicos, donde los participantes realizan sus desafíos frente a otros jóvenes.