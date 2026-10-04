Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron tras 16 años de relación

Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron después de 16 años de relación. La ruptura fue confirmada públicamente por Ángel de Brito en LAM, donde contó que habló con el productor y que lo encontró muy afectado por el final de la pareja.

“Finalmente están separados después de, creo, 16 años de relación, más o menos”, expresó De Brito al dar a conocer la noticia. El conductor explicó además que mantiene una amistad con ambos y que por ese motivo le resultó difícil comunicar la separación.

“Obviamente es muy triste para los dos, para mí también, porque soy amigo de ambos y me toca contarlo hoy”, sostuvo.

Según relató el periodista, había compartido un almuerzo con el Chato Prada y aprovechó ese encuentro para preguntarle cómo estaba atravesando la situación. “Le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, contó.

La palabra de Lourdes Sánchez tras la separación

Luego de que la noticia se hiciera pública, Lourdes Sánchez se comunicó de manera privada con Ángel de Brito y le contó cómo estaba viviendo el final de la relación.

La bailarina puso el foco en el desgaste que, según su propia versión, se había acumulado durante los últimos años. Su mensaje también dejó en claro que la situación involucraba especialmente a Valentín, el hijo que ambos tienen en común.

“No estoy triste, estoy triste por Valen. Hace años estábamos tratando de remontarla. Vivía en una agonía”, le escribió Lourdes al conductor de LAM.

De esta manera, mientras De Brito describió el impacto que tuvo la ruptura en el productor, Sánchez planteó que el deterioro de la pareja no habría comenzado recientemente, sino que se había extendido durante un período prolongado.

La versión sobre una tercera persona

Durante el programa, Ángel de Brito también habló sobre las versiones relacionadas con los motivos de la separación. De acuerdo con la información que presentó, el quiebre habría estado relacionado con una supuesta infidelidad de Lourdes.

El periodista mencionó a Fran Liotta, un joven de 27 años oriundo de Corrientes, con quien la bailarina habría iniciado un vínculo mientras atravesaba una etapa de distancia con el productor.

Según lo relatado en LAM, esta situación habría ocurrido mientras Lourdes se encontraba instalada en Corrientes por su actividad como directora del Instituto de Cultura de la provincia. Durante ese período, Prada permanecía en Buenos Aires junto a Valentín.

“El tema es que esto obviamente terminó dañando el vínculo, y sobre todo esta infidelidad que descubrió el Chato”, afirmó De Brito.

La versión sobre una tercera persona fue presentada en el programa como uno de los factores que habrían incidido en la ruptura, mientras que Lourdes, en su mensaje privado, hizo hincapié en el desgaste previo de la relación.

Una historia que comenzó en 2008

La historia de amor entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada comenzó a gestarse en 2008, cuando la bailarina llegó a ShowMatch y se incorporó a Ideas del Sur. Por entonces, el productor solía cruzarse con ella en los pasillos de la empresa y la llamaba “correntina”.

El vínculo tomó otra dimensión durante una temporada de verano, cuando Lourdes trabajó en una obra de Gerardo Sofovich en Villa Carlos Paz. Prada comenzó a visitarla y ambos estrecharon su relación.

Sin embargo, el comienzo no fue inmediato. Sánchez mantenía entonces una relación con un exnovio de Corrientes y el acercamiento con el productor quedó interrumpido durante un tiempo. Cerca de un año y medio después retomaron el contacto y consolidaron su pareja.

Una familia y un hijo en común

Con el paso de los años, Lourdes y el Chato construyeron una familia. En 2016 nació Valentín Prada, su único hijo en común, quien quedó en el centro de las preocupaciones de ambos tras la separación.

La pareja también compartió numerosos proyectos y etapas personales y laborales. Durante estos años fueron protagonistas de viajes familiares, celebraciones y distintos momentos de su vida pública.

En agosto pasado, por ejemplo, habían compartido imágenes de la primera comunión de Valentín. En aquella oportunidad, ambos se mostraron junto a su hijo y expresaron públicamente su alegría por la celebración familiar.