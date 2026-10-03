Los tres signos que enfrentarán más desafíos durante octubre, según una astróloga

Octubre comenzó con diversos movimientos astrológicos que, según las predicciones de la astróloga Lourdes Ferro, traerían desafíos especialmente para Escorpio, Sagitario y Acuario. Las relaciones, las emociones, los cambios personales y la necesidad de cerrar ciclos ocuparían un lugar central durante el mes.

De acuerdo con Ferro, Venus retrógrado en Escorpio y la Luna menguante en Cáncer podrían favorecer el regreso de emociones, recuerdos, deseos o situaciones afectivas que habían quedado pendientes.

“El mes nos lleva hacia lo profundo: lo no dicho, lo oculto, lo que duele, lo que transforma y lo que pide verdad”, expresó la astróloga al describir las principales energías de octubre.

Escorpio: renovación personal

Para Escorpio, octubre estaría marcado por una etapa de intensidad y transformación. Según Ferro, podrían reaparecer deseos, conversaciones pendientes y cuestiones relacionadas con los vínculos afectivos.

El período también llevaría a revisar aspectos de la propia identidad y de las relaciones más importantes. La astróloga señaló que podría tratarse de una etapa de gran magnetismo, aunque acompañada por la necesidad de analizar con mayor honestidad aquello que se siente.

Sagitario: introspección y cambios

En el caso de Sagitario, el mes estaría relacionado con modificaciones en los grupos y en la manera de proyectar el futuro.

Algunas alianzas podrían fortalecerse, mientras que otras podrían evidenciar que ya no acompañaban el camino personal. Al mismo tiempo, la etapa estaría marcada por una mayor introspección, con la necesidad de descansar, cerrar ciclos y prestar atención al mundo interior.

Acuario: dudas en el amor

Para Acuario, octubre representaría un momento de transformación relacionado con la identidad y la manera de ejercer el poder personal.

Los movimientos astrológicos también podrían generar interrogantes sobre las relaciones sentimentales. En ese sentido, Ferro sostuvo que algunas personas del signo podrían replantearse sus vínculos y preguntarse si la relación que tenían era realmente la que querían.

Los movimientos que marcarían octubre

El 10 de octubre llegaría la Luna nueva en Libra. Según la astróloga, este fenómeno podría ser una oportunidad para revisar la manera de relacionarse con los demás y buscar vínculos más equilibrados.

Durante la segunda mitad del mes, el escenario astrológico cambiaría nuevamente. Plutón se pondría directo en Acuario, el Sol ingresaría en ese signo el 23 de octubre y Mercurio comenzaría su retrogradación allí al día siguiente.

El mes finalizaría con Venus nuevamente en Libra, todavía retrógrado, y una Luna llena en Tauro. Para Ferro, esa configuración pondría en primer plano cuestiones vinculadas con el valor propio, la seguridad, el placer y las relaciones.

La astróloga resumió el cierre del mes con una pregunta sobre aquello que cada persona sostiene en sus vínculos: “Qué sostenemos por amor, qué sostenemos por miedo y qué necesitamos soltar para recuperar la paz”.