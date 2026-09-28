Horóscopo semanal del 29 de septiembre al 3 de octubre: qué le espera a cada signo

El horóscopo semanal del 29 de septiembre al 3 de octubre anticipa días de definiciones en el amor, movimientos económicos y oportunidades laborales. Qué deberán tener en cuenta los 12 signos del zodíaco.
El horóscopo semanal del 29 de septiembre al 3 de octubre plantea un período marcado por decisiones sentimentales, revisión de las finanzas y oportunidades para avanzar en diferentes proyectos. Las predicciones de Kirón muestran escenarios distintos para cada uno de los signos.
En el plano afectivo, algunos signos deberán controlar los celos, evitar conflictos y animarse a expresar lo que sienten, mientras que otros tendrán la posibilidad de redefinir relaciones o reencontrarse con personas importantes de su pasado.
En materia laboral y económica, la semana también demandará atención. Será importante revisar contratos, evitar gastos impulsivos y aprovechar las oportunidades que puedan aparecer para concretar acuerdos, realizar nuevos contactos o mejorar proyectos.
Aries, Tauro y Géminis
Aries: atravesará jornadas intensas en el terreno sentimental, donde deberá evitar luchas de poder y actitudes posesivas. En el trabajo será fundamental ordenar las cuentas compartidas y prestar especial atención antes de firmar contratos. La recomendación será desprenderse de estructuras sentimentales demasiado rígidas.
Tauro: tendrá deseos de modificar ciertas dinámicas emocionales y necesitará sinceridad para determinar qué espera de sus vínculos. En los negocios y el trabajo deberá establecer acuerdos claros con socios o clientes, evitando situaciones ambiguas.
Géminis: podrá oscilar entre momentos de ternura y pasión, e incluso podría reaparecer una historia sentimental del pasado. En lo laboral, será una etapa favorable para resolver cuestiones financieras pendientes y revisar métodos de trabajo que ya quedaron obsoletos.
Cáncer, Leo y Virgo
Cáncer: tendrá deseos de compartir su bienestar emocional, aunque deberá evitar reclamos posesivos. En materia económica podrían aparecer noticias favorables y oportunidades que permitan avanzar con proyectos creativos y personales.
Leo: buscará mejorar la convivencia y encontrar mayor bienestar dentro de sus relaciones. En el aspecto económico deberá evaluar cuidadosamente sus gastos inmediatos y planificar los ajustes necesarios antes de tomar decisiones.
Virgo: vivirá un presente sentimental movilizante y necesitará expresar sus emociones con sinceridad. En el ámbito profesional, tendrá condiciones favorables para cerrar ventas, firmar acuerdos y convencer mediante su capacidad para comunicarse.
Libra, Escorpio y Sagitario
Libra: deberá apelar al diálogo y la delicadeza para superar posibles conflictos sentimentales. Los celos podrían aparecer con fuerza, por lo que será importante evitar actitudes posesivas. En las finanzas, la prioridad estará puesta en reducir deudas y controlar gastos innecesarios.
Escorpio: tendrá iniciativa para definir qué desea en el terreno sentimental y avanzar hacia nuevos objetivos. En el trabajo enfrentará múltiples obligaciones y deberá lidiar con personas indecisas, aunque tendrá determinación para resolver las situaciones pendientes.
Sagitario: necesitará momentos de introspección para analizar decisiones importantes relacionadas con una convivencia o una relación. En el ámbito profesional, en cambio, tendrá posibilidades de crecer, viajar por cuestiones laborales o establecer nuevos contactos.
Capricornio, Acuario y Piscis
Capricornio: podrá superar gradualmente cierta distancia sentimental y encontrará buenas perspectivas para mirar hacia adelante. En el trabajo, los mejores resultados llegarán mediante la cooperación y el aprovechamiento de contactos que permitan ampliar oportunidades, detalló La Nación.
Acuario: encontrará contención en su entorno familiar frente a una rutina que puede resultar exigente. En lo profesional podría percibir poco acompañamiento de colegas o socios, por lo que necesitará recuperar espacios que favorezcan su creatividad.
Piscis: deberá evitar que las diferencias y exigencias alteren su tranquilidad sentimental. Buscará mayor armonía en el hogar y conexiones emocionales profundas. En el plano profesional, será un período favorable para alcanzar objetivos comerciales y buscar nuevas posibilidades de crecimiento.