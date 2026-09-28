Día del Hincha de River: la pasión que se mantiene intacta y reúne a miles de fanáticos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En el Día del Hincha de River, Freddy Monje contó a Elonce cómo se vive la pasión desde una filial con 28 años de trayectoria. “River para nosotros es mucho más amplio que solamente el equipo de fútbol”, afirmó y anticipó los próximos torneos.
El Día del Hincha de River se celebró este lunes y en Paraná la fecha encontró a una de las filiales más antiguas del club con múltiples actividades deportivas, proyectos y nuevos desafíos. Freddy Monje, integrante de la institución, dialogó con Elonce sobre una pasión que se mantuvo intacta más allá de los resultados deportivos.
“Hemos pasado de todo. Imaginate, tengo 53 años y voy a la cancha desde que tengo 17 en forma regular, así que tengo un recorrido importante”, expresó Monje al referirse a su vínculo con el conjunto millonario.
La celebración también fue una oportunidad para reunirse entre hinchas. “Ayer nos juntamos un ratito, comimos unos choripanes, tomamos algo frío y la verdad la pasamos lindo. Está muy bueno y siempre el objetivo es juntarse”, contó.
Una filial con 28 años de historia
Más allá del presente del primer equipo, Monje remarcó que la filial continuó creciendo y desarrollando diferentes disciplinas. “Somos una filial de 28 años en el club, una de las más viejitas de River Plate. Seguimos firmes y la verdad que estamos muy bien”, afirmó.
Entre las actividades se destacó el fútbol femenino, cuyos equipos participaron recientemente de una competencia en San Carlos. “Jugamos el fin de semana un torneo con las nenas en fútbol femenino, salimos segundos en San Carlos, un torneo internacional. Perdimos la final contra Defensa y Justicia en Sub 14. En Sub 12 también perdimos en oro”, detalló.
La propuesta deportiva de la filial se amplió con el paso del tiempo. “Tenemos fútbol masculino, que anda muy bien, y femenino desde hace muchos años. Hace poquito empezamos vóley mixto y tenemos futsal masculino y femenino”, enumeró Monje.
Dos importantes torneos antes de fin de año
El calendario tendrá dos importantes citas antes de finalizar el año. La primera llegará durante noviembre con una nueva edición del tradicional torneo de fútbol masculino organizado por la institución.
“Tenemos el 7, 8 y 9 de noviembre el décimo primer torneo masculino de fútbol que hacemos, que es un mundialito. También viene River, Vélez, Central y muchos equipos de la zona. Muy lindo”, anticipó.
Posteriormente llegará el turno del fútbol femenino. “El 5 y 6 de diciembre tendremos nuestro primer torneo femenino, que va a ser categoría Sub 10, 12, 14 y 16”, adelantó. Además, sintetizó el espíritu con el que llevan adelante las diferentes propuestas: “Poniéndole lo mejor que se puede, disfrutando de esto que para nosotros es una forma de vivir”.
“Pase lo que pase, la pasión sigue”
Monje dejó en claro que el vínculo con River excedió ampliamente los resultados del equipo profesional. “Cada cual es del equipo que le gusta. Nosotros somos de River y vivimos a lo River. Pase lo que pase, la pasión sigue”, manifestó.
“River para nosotros es mucho más amplio que solamente el equipo de fútbol. Hace poquito jugaron en básquet en Santa Elena y fuimos a ver al equipo. River es todo”, agregó.
Finalmente, Monje dimensionó el alcance de la comunidad millonaria vinculada a la institución en Paraná. “Nosotros tenemos aproximadamente 400 socios de River y, aparte, en la filial tenemos unos 2.500 aproximadamente”, concluyó.