Rally Argentino en Diamante: los detalles de la competencia que reunirá a 35 autos

El Rally Argentino en Diamante se disputará del 2 al 4 de octubre y tendrá entrada libre y gratuita para el público. La competencia corresponderá a la séptima fecha del campeonato nacional y tendrá recorridos tanto en la ciudad anfitriona como en Valle María, según adelantaron a Elonce el intendente Ezio Gieco y el piloto local Maximiliano Arnaiz.

Los preparativos entraron en su etapa final, con trabajos sobre los circuitos y los espacios destinados a recibir a los equipos. El Camping Municipal de Diamante será uno de los puntos centrales y allí funcionará la asistencia de los competidores durante el fin de semana.

"Toda la ciudad se pone en modo rally, modo turismo", destacó Gieco. El intendente remarcó que la llegada de visitantes movilizará diferentes sectores, entre ellos hotelería, gastronomía, estaciones de servicio, artesanos y emprendedores de toda la región.

Un piloto local buscará ser protagonista

Entre los participantes estará Maximiliano Arnaiz, piloto de Diamante y campeón del Rally Entrerriano, quien afrontará su segunda presentación dentro del Campeonato Argentino. "Para mí, como piloto, es un orgullo correr de local", expresó a Elonce.

Arnaiz destacó las características del recorrido y explicó que las diferencias de altura convierten a los caminos de la zona en un desafío particular. "Hace un rally complejo", afirmó. Además, señaló que su objetivo será continuar adquiriendo experiencia y profundizar su conocimiento del auto y de la competencia nacional.

Maximiliano Arnaiz, piloto de Rally Argentino (Elonce)

La actividad contará con aproximadamente 35 autos de diferentes categorías. El viernes, desde las 19:30 horas, se realizará la presentación y largada simbólica. Tanto esa actividad como el acceso a los circuitos de Diamante y Valle María serán gratuitos. Para quienes quieran instalarse con motorhome, casa rodante o carpa en el Camping Municipal, el ingreso vehicular estará habilitado hasta las 24 del miércoles previo a la competencia.

Estiman un movimiento económico de $2.000 millones

Según las estimaciones aportadas por el municipio, quienes llegan desde localidades cercanas realizan un gasto de entre $40.000 y $50.000 diarios, mientras que el desembolso de los turistas ronda los $120.000 por persona y por jornada.

"Si contamos un vehículo con cuatro turistas que vienen a visitar este espectáculo, tenemos un movimiento de un un millón de pesos mínimo en un fin de semana", explicó Gieco. En ese sentido, estimó que una fecha del Campeonato Argentino puede generar alrededor de $2.000 millones para la región.

El jefe comunal señaló además que la organización cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y destacó el trabajo articulado con las áreas provinciales de Turismo, Deportes, Cultura y Comunicación. También anticipó que realizarán relevamientos en distintos accesos para determinar la cantidad de visitantes que movilizará la competencia.