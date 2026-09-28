Abrieron la inscripción para incorporarse como personal de la Marina Mercante

La Prefectura abrió una convocatoria para realizar cursos de Marinero, Auxiliar de Máquinas Navales, Enfermero y Camarero. La inscripción permanecerá habilitada hasta noviembre.
La Prefectura Naval Argentina informó que se encuentra abierta la inscripción para los cursos regulares destinados a quienes quieran incorporarse como Personal Embarcado de la Marina Mercante. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 13 de noviembre de 2026.
La capacitación será dictada por la Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la Marina Mercante y contempla cuatro especialidades: Marinero, Auxiliar de Máquinas Navales, Enfermero y Camarero-Cocinero.
La propuesta está dirigida a postulantes interesados en capacitarse para desempeñar tareas como personal embarcado y establece una serie de condiciones que deberán cumplirse para avanzar en el proceso de ingreso.
Cuáles son los requisitos
Entre los requisitos mínimos, los aspirantes deberán contar con estudios secundarios completos y aprobados y ser menores de 17 años, de acuerdo con lo consignado en el parte informativo difundido por Prefectura.
Además, no deberán poseer antecedentes profesionales desfavorables y tendrán que contar con autorización de sus padres. También deberán demostrar aptitud psicofísica.
Como parte del proceso de admisión, los postulantes deberán aprobar un examen de ingreso intelectual a través de la Plataforma Educativa Virtual de la Prefectura Naval Argentina y superar los exámenes de natación y remo, que se realizarán de manera presencial.
Cómo obtener más información
Las personas interesadas podrán consultar información adicional sobre la convocatoria y los requisitos a través de la Plataforma Educativa Virtual de Prefectura.
También podrán realizar consultas personalmente en Güemes y Liniers, en Paraná, de lunes a viernes entre las 8 y las 13, o mediante el correo electrónico escuelamarinamercanteparana@gmail.com.
La convocatoria fue comunicada mediante un parte informativo de la Prefectura Naval Argentina, fechado este 28 de septiembre en Paraná.