La sede de OSER Paraná 1 cuenta con espacios prioritarios de atención y turnos digitales

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) renovó la modalidad de atención en su sede Paraná 1, ubicada en Italia 10, donde incorporó sectores específicos para determinados afiliados y un sistema de turnos digitales que permite organizar las consultas antes de concurrir a las oficinas.

Las instalaciones cuentan con espacios destinados a adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, pacientes oncológicos y afiliados que concurren acompañados por niños de hasta tres años.

Además, se incorporaron señalizaciones para orientar a quienes ingresan y puestos diferenciados según el tipo de gestión. Para los trámites más sencillos, como la impresión de órdenes, funciona una caja rápida.

Cómo funciona la turnera digital

Los afiliados que concurren sin una reserva previa pueden obtener un turno al ingresar a la sede. A través de una turnera digital deben seleccionar el trámite que necesitan realizar y el sistema les asigna un número.

Cuando llega el turno, la persona es convocada para dirigirse al puesto correspondiente, donde es atendida por personal destinado específicamente a ese tipo de gestión.

El sistema busca distribuir la demanda entre los diferentes sectores y ordenar la circulación de afiliados dentro de las instalaciones.

Los turnos también pueden reservarse desde la aplicación

Otra de las modalidades disponibles permite solicitar un turno antes de concurrir a la sede. El trámite se realiza mediante la aplicación Mi OSER, donde los afiliados pueden seleccionar el día y el horario de atención.

Para utilizar esta opción, deben ingresar al apartado “Turno en sedes” y seleccionar “Paraná I - Italia 10”. Luego pueden elegir entre los horarios disponibles y reservar el que resulte más conveniente.

De esta manera, quienes utilicen el sistema pueden concurrir directamente en el horario previamente seleccionado, sin necesidad de solicitar el turno al llegar a las oficinas.

El sistema podría extenderse a otras sedes

Desde la obra social indicaron que la experiencia implementada en Paraná 1 será tomada como referencia para evaluar la incorporación progresiva de esta modalidad en otros puntos de atención.

“A partir de la experiencia de Paraná 1, nuestra Obra Social proyecta extender este modelo progresivamente a las sedes que tengan mayor concurrencia de afiliados”, sostuvo el vicepresidente de OSER, Ricardo García.