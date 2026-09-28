Tarjeta Alimentar: confirmaron cuánto cobrarán los beneficiarios de ANSES en octubre

La Tarjeta Alimentar mantendrá durante octubre de 2026 los mismos importes que se encuentran vigentes desde mayo. La prestación, destinada a reforzar el acceso a los alimentos de familias en situación de vulnerabilidad, tendrá pagos mensuales de $72.250, $113.299 o $149.425, según la cantidad de hijos que cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano.

La confirmación de los valores llega en un mes en el que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,66% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, esa actualización no se traslada automáticamente al complemento alimentario, ya que ambos beneficios responden a mecanismos diferentes.

De esta manera, quienes perciben las dos prestaciones deberán considerar por separado el aumento de la AUH y el importe de la Tarjeta Alimentar al calcular sus ingresos de octubre. La ayuda alimentaria continuará acreditándose mensualmente a través de los medios de pago de ANSES, sin necesidad de realizar una inscripción específica.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en octubre

La escala vigente establece un pago de $72.250 para las familias con un hijo que reúna las condiciones del programa. Para los hogares con dos hijos comprendidos en la prestación, el importe asciende a $113.299, mientras que las familias con tres hijos o más recibirán $149.425 mensuales.

Estos valores fueron establecidos por la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, que dispuso una actualización del 38% a partir de mayo. Desde entonces, la prestación conserva los mismos importes y no está alcanzada por el mecanismo de movilidad mensual que se aplica a las asignaciones familiares.

El beneficio se calcula por grupo familiar y no consiste en un pago individual de $72.250 por cada hijo. Por eso, el importe correspondiente a dos o tres hijos responde a una escala diferenciada y no a la multiplicación del monto previsto para la primera categoría.

Cuánto aumenta la AUH y qué diferencia hay con Alimentar

La AUH recibirá en octubre un incremento del 1,66%, calculado a partir de la inflación de agosto. Con esa actualización, su valor general será de $156.634 por hijo, de los cuales ANSES abonará mensualmente el 80%, equivalente a $125.307.

El 20% restante, que representa $31.327 por hijo, quedará retenido hasta que se acredite el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la presentación de la Libreta AUH. El aumento de octubre está contemplado en la Resolución 283/2026 de ANSES, correspondiente a las asignaciones familiares.

Para una familia con dos hijos, la AUH depositada mensualmente alcanzará los $250.614, mientras que para tres hijos llegará a $375.921. A esos importes se suma la Tarjeta Alimentar cuando corresponda, pero el complemento conserva su monto propio y no está sujeto al aumento del 1,66%.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

La prestación alcanza a madres y padres que cobran la AUH y tienen hijos de hasta 17 años inclusive. También comprende a quienes perciben la Asignación por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad para ese hijo, y a mujeres embarazadas desde el tercer mes de gestación que reciben la Asignación por Embarazo.

Además, está destinada a madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva, de acuerdo con las condiciones previstas para cada categoría. La normativa contempla determinadas combinaciones familiares, como titulares de la Asignación por Embarazo que también tienen hijos alcanzados por el programa.

La incorporación a la Tarjeta Alimentar es automática cuando se cumplen los requisitos y los datos se encuentran registrados correctamente. No es necesario completar un formulario de inscripción ni contratar intermediarios para recibir la prestación.

El dinero se acredita de manera mensual mediante los canales de pago de ANSES y puede utilizarse para adquirir alimentos, con exclusión de bebidas alcohólicas. Los beneficiarios pueden consultar su información personal y las fechas de cobro a través de Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.