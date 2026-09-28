Confirmaron el bono para jubilados en octubre: quiénes cobrarán hasta $70.000

El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para octubre de 2026, destinado a jubilados, pensionados y otros beneficiarios alcanzados por el Decreto 1108/2026.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y estableció la continuidad del refuerzo para las prestaciones de menores ingresos. No se trata de un incremento del bono: el monto máximo establecido continúa siendo de $70.000.

El beneficio alcanzará a las personas titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley 24.241 y regímenes nacionales generales anteriores.

Quiénes cobrarán el bono

También estarán comprendidos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de determinadas pensiones no contributivas.

El decreto estableció un bono máximo de $70.000 para quienes perciban un monto de haberes que resulte igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado.

Para quienes tengan ingresos superiores al haber mínimo, el bono será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el monto resultante de adicionar $70.000 al haber mínimo. De esa manera, el refuerzo se reduce progresivamente para quienes superan la jubilación mínima.

Cuánto cobrarán quienes reciben la mínima

Para octubre, el haber mínimo previsional fue establecido previamente en $435.748,51, tras la aplicación de la movilidad correspondiente.

Por lo tanto, quienes perciban la jubilación mínima y tengan derecho al bono completo recibirán $505.748,51 entre haber y refuerzo extraordinario durante octubre.

Ese total surge de sumar el haber mínimo vigente de $435.748,51 y el bono máximo de $70.000. El decreto publicado este lunes oficializó específicamente el refuerzo; el nuevo haber mínimo había sido determinado previamente por ANSES.

El bono tendrá carácter extraordinario y será abonado durante octubre a quienes reúnan las condiciones establecidas por la normativa.