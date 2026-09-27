Quini 6: 52 apostadores ganaron más de $9 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo del Quini 6, en total, habrá en juego 7.800 millones de pesos.
No hubo ganadores en los tres principales pozos del Quini 6 este domingo. En el Siempre Sale hubo 52 con cinco aciertos y uno es de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.800 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 31-03-19-04-21-36. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 12-11-21-14-08-03. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.092.523.032.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 42-34-25-08-29-43. Tampoco hubo ganadores y pasan para el próximo sorteo $1.092.523.032.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 31-01-32-11-07-45. Hubo 52 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.329.947,62.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 909 ganadores y cada uno percibirá $220.022.