Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: qué zonas abarca y hasta cuándo rige

La alerta amarilla por tormentas fue renovada para gran parte de Entre Ríos y se mantendrá durante lo que resta de este domingo, además del lunes y el martes, aunque irá cambiando la zona alcanzada por la advertencia. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén fenómenos de variada intensidad que podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, granizo y fuertes ráfagas.

Para lo que resta de este domingo, la advertencia alcanzará a los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Tala y Colón. En esos sectores, las condiciones de inestabilidad podrían derivar en tormentas localmente fuertes.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, sostuvo el organismo.

El lunes, la alerta alcanzará a toda Entre Ríos

El panorama se extenderá durante el lunes, jornada para la cual el Servicio Meteorológico Nacional incluyó a todo el territorio entrerriano dentro de la alerta amarilla por tormentas. De esta manera, la advertencia no quedará limitada a una región determinada de la provincia.

De acuerdo con el reporte oficial, nuevamente existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas de diferente intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Entre los principales fenómenos asociados se encuentran las precipitaciones intensas en períodos breves, la caída ocasional de granizo, la actividad eléctrica y las ráfagas.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, destacó el SMN.

Las zonas que seguirán bajo alerta el martes

Las condiciones meteorológicas adversas no finalizarían el lunes. Para el martes, el organismo nacional mantuvo vigente la alerta amarilla por tormentas, aunque en esa jornada la advertencia quedará concentrada principalmente sobre el norte y noreste de Entre Ríos.

Según el reporte, los departamentos que permanecerán alcanzados serán Federación, Federal, Feliciano, Concordia y San Salvador. Así, la zona bajo advertencia se reducirá respecto del lunes, cuando el alerta comprenderá a toda la provincia.

El escenario previsto para los próximos días muestra, de esta manera, un desplazamiento de las áreas alcanzadas por las tormentas. Este domingo la advertencia se concentrará en cinco departamentos del territorio provincial, el lunes se extenderá a Entre Ríos en su totalidad y durante el martes quedará focalizada en cinco departamentos.