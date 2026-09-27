Causa ANDIS: detectaron compras con diferencias de hasta 1.972% y una prótesis que nunca fue entregada

La causa ANDIS sumó informes técnicos que detectaron presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos, entre ellas diferencias de precios de hasta 1.972% y el caso de una prótesis que figuraba como entregada, aunque el beneficiario no la había recibido.

Los documentos fueron enviados a la Justicia por el Ministerio de Salud y por el interventor de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches. El material fue incorporado a la investigación judicial que analiza posibles irregularidades en el sistema de compras del organismo.

Entre los casos relevados aparece el de un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis a raíz de una amputación. Según la documentación administrativa, el elemento había sido entregado, pero el informe posterior estableció que eso no había ocurrido.

Una prótesis figuraba como entregada

De acuerdo con el reporte consignado por Noticias Argentinas, existía un remito firmado por la madre del beneficiario que acreditaba formalmente la supuesta recepción de la prótesis. Sin embargo, al consultar directamente a los particulares involucrados surgieron inconsistencias sobre cómo se había obtenido esa firma.

El informe señaló que la firma habría sido obtenida mediante una "inducción a error" durante la toma de medidas, por lo que el elemento figuraba administrativamente como entregado pese a que, según lo determinado posteriormente, el paciente no lo había recibido.

Además de ese caso, los documentos analizaron los valores abonados por diferentes insumos y los compararon con adquisiciones efectuadas por otros organismos públicos. En algunos casos, las diferencias consignadas llegaron hasta el 1.972%.

Diferencias de precios en insumos médicos

Uno de los ejemplos incluidos corresponde a la compra de válvulas bicavales transcatéter a Farma Salud por $425 millones. Como referencia, el informe indicó que PAMI había adjudicado meses antes un sistema similar por $124,2 millones.

Otro análisis detectó una diferencia del 711% en una válvula pulmonar. En el caso de los implantes cocleares, en tanto, el precio promedio abonado a Droguería Floresta fue de US$62.613, frente a referencias de mercado que los informes describieron como considerablemente menores.

Las observaciones alcanzaron también a otras adquisiciones. Los documentos señalaron presuntos errores de categorización y compras de productos importados con diferencias de entre 300% y 1.000% respecto de alternativas nacionales.

Un posible pago duplicado

Los informes técnicos consignaron además una factura correspondiente a Indecomm que habría sido abonada dos veces, por $28,7 millones cada una, otro de los movimientos administrativos que quedaron bajo análisis.

También se identificó una diferencia del 219% en la compra de un neuroestimulador, según la documentación remitida a la Justicia para su incorporación a la investigación.

Los distintos elementos forman ahora parte del material judicial que busca determinar si existieron irregularidades en el sistema de compras de la ex ANDIS. Los informes mencionan diferencias de precios, posibles errores administrativos y situaciones vinculadas con la entrega de insumos, que deberán ser evaluadas en el marco de la causa.