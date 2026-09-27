Murió Oscar Bosetti, histórico docente de Comunicación Social de la UNER y referente de la radiofonía

El profesor Oscar Bosetti falleció este domingo en Buenos Aires. Durante décadas fue docente de la carrera de Comunicación Social de la UNER en Paraná, donde formó a generaciones de periodistas y comunicadores. Eduardo Aliverti lo recordó como un destacado investigador de la radiofonía argentina.
La muerte de Oscar Bosetti, histórico docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y referente de la radiofonía argentina, generó profundo pesar en el ámbito académico y periodístico. El profesor falleció este domingo en Buenos Aires luego de permanecer varios días internado con un delicado estado de salud.
La noticia fue confirmada por la Escuela ETER, institución de la que Bosetti fue docente cofundador. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la investigación, la enseñanza y la producción radiofónica, campos a los que dedicó buena parte de su vida profesional.
En Entre Ríos dejó una huella especialmente significativa. Durante décadas estuvo al frente de cátedras vinculadas al audio en la carrera de Comunicación Social de la UNER, en Paraná, donde participó además de diferentes proyectos y de la vida institucional y política de la casa de estudios.
El legado de Oscar Bosetti en la radio
A través de su tarea docente, Bosetti formó a generaciones de periodistas y comunicadores de la región, convirtiéndose en una figura de referencia para estudiantes y profesionales vinculados con el medio radiofónico.
Tras conocerse su fallecimiento, el periodista Eduardo Aliverti destacó su extensa labor de investigación. "Fue y seguirá siendo el más grande investigador de la radiofonía argentina. El más imponente y profundo de los biógrafos de un medio al que dedicó su vida", expresó.
Aliverti también puso el foco en su vocación docente: "Las clases de Bosetti fueron, durante décadas, un alma sagrada de las carreras de Comunicación y del mundo radiofónico", señaló al recordar su paso por diferentes espacios universitarios.
Una extensa trayectoria docente
El periodista remarcó, además, el vínculo que Bosetti mantuvo con la universidad pública, institución a la que, según recordó, "amaba con igual intensidad".
Su recorrido también estuvo marcado por ETER, donde participó desde los comienzos del proyecto educativo. Aliverti lo definió como "el sabio que dotó a ETER del espíritu" vinculado con los marcos conceptuales necesarios para comprender y ejercer la comunicación.
La muerte de Oscar Bosetti deja así una extensa trayectoria asociada a la radio, la investigación y la educación, pero también un legado particularmente significativo en Paraná, donde numerosas generaciones atravesaron sus aulas en la carrera de Comunicación de la UNER.