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Allanamientos por denuncias de amenazas en Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron armas

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en un domicilio sobre calle Luis Vernet y otro en barrio 12 de Octubre. La Policía secuestró un revólver calibre .38, municiones de distintos calibres y una vaina servida.

26 de Septiembre de 2026
Los allanamientos fueron simultáneos este sábado
Los allanamientos fueron simultáneos este sábado Foto: Jefatura Departamental Paraná

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en un domicilio sobre calle Luis Vernet y otro en barrio 12 de Octubre. La Policía secuestró un revólver calibre .38, municiones de distintos calibres y una vaina servida.

En el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por supuestas amenazas calificadas, personal policial realizó durante la tarde de este sábado dos allanamientos simultáneos en Paraná y secuestró armas y municiones.

 

La denuncia había sido radicada el pasado 23 de septiembre y, a partir de las tareas investigativas, los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 4.

Secuestraron un revólver y municiones en Paraná

 

Uno de los allanamientos se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Luis Vernet. Allí, los efectivos secuestraron un revólver calibre .38, además de diversas municiones calibre .38 y 9 milímetros.

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Foto: Jefatura Departamental Paraná

 

El segundo procedimiento se realizó en barrio 12 de Octubre, en inmediaciones de las calles Dr. Solari y 1593. En ese lugar, los investigadores encontraron y secuestraron cartuchos calibre 7,62 x 51 milímetros y una vaina servida calibre 9 mm.

Un hombre quedó detenido

 

Luego de ser informada sobre los resultados de ambos allanamientos, la Fiscalía en turno dispuso la detención de un hombre mayor de edad.

 

El detenido quedó vinculado, en principio, al supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego y fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.

 

La investigación continúa para determinar las circunstancias relacionadas con la denuncia que dio origen al operativo y establecer las responsabilidades correspondientes.

Temas:

Paraná allanamiento Amenaza secuestro
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