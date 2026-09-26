Secuestraron más de 270 envoltorios con droga, dinero y un arma en Concordia: tres detenidos

Tres personas fueron detenidas este sábado durante un allanamiento realizado en Concordia en el marco de una investigación por microtráfico de drogas. El procedimiento permitió secuestrar 218 envoltorios con cocaína, otros 56 con marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego, según informó la Policía.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas y la Guardia Especial, dependientes de la Jefatura Departamental Concordia, en el marco de la Ley Provincial Nº 10.566 de Microtráfico.

Como resultado del procedimiento, nueve personas fueron identificadas y tres quedaron detenidas.

Cocaína y marihuana fraccionadas

Entre los elementos encontrados, los efectivos secuestraron 218 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, además de otra presentación de la misma sustancia y un trozo compacto. En la información policial suministrada no se precisó el peso total de la droga.

También fueron incautados 56 envoltorios de nylon con marihuana, cuyo peso tampoco fue especificado en el reporte oficial.

De acuerdo con el detalle del procedimiento, los investigadores encontraron además un blíster, un plato y una tarjeta de débito con restos de clorhidrato de cocaína.

Dinero, celulares y una escopeta

Durante el allanamiento también fueron secuestrados 475.100 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y un arma de fuego tipo escopeta.

Asimismo, la Policía incautó una tijera y un dosificador, junto con los demás elementos incorporados a la investigación.

El procedimiento culminó con tres personas detenidas y nueve identificadas, mientras los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades intervinientes en la causa.