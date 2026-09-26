Di María habló de la despedida de Messi y contó cómo lo inspiró antes de su golazo: “Va a ser un momento duro para todos”

Ángel Di María se refirió a la futura despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y anticipó que será un acontecimiento difícil no solamente para los hinchas albicelestes, sino también para los seguidores del capitán alrededor del planeta. Las declaraciones llegaron luego de que Fideo fuera figura en la consagración de Rosario Central ante Estudiantes por la Supercopa Internacional.

Al hablar sobre la posibilidad de que Messi dispute su último partido con la camiseta celeste y blanca, Di María dimensionó lo que significa el rosarino para los aficionados en distintos países.

“Va a ser un momento duro para todos los argentinos, para el mundo, porque cuando Argentina va a China, va donde sea, se llena por él”, expresó.

El exintegrante de la Selección, que compartió con Messi algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Albiceleste, consideró además que deberá respetarse la determinación que adopte el capitán respecto de su futuro.

“Es lo que él decidió y hay que respetarlo”

Di María conoce especialmente lo que implica tomar la decisión de cerrar una etapa con la Selección. Fideo se despidió de la Albiceleste después de conquistar la Copa América 2024 y ahora habló sobre el momento que atravesará Messi.

“Va a ser un momento duro para todos, pero es lo que él decidió. A veces uno toma esa decisión y hay que respetarlo”, manifestó.

Las palabras tuvieron un significado particular por la extensa historia que ambos compartieron con Argentina. Messi y Di María atravesaron juntos derrotas en finales y posteriormente fueron protagonistas de la etapa más exitosa de la Selección, con las conquistas de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Pero Messi no apareció solamente en las declaraciones posteriores. También estuvo, de manera inesperada, detrás de uno de los momentos decisivos de la final que Rosario Central le ganó a Estudiantes.

Miró un gol de Messi antes de jugar y después lo imitó

Di María fue protagonista de una curiosa situación antes de ingresar al campo. Mientras utilizaba su teléfono celular, apareció un video del histórico tiro libre que Messi convirtió frente a Estados Unidos en la Copa América Centenario 2016.

Horas después, Fideo tuvo una oportunidad similar y recordó inmediatamente aquella ejecución.

“Te voy a ser sincero. Antes de salir a la cancha estaba con el celu. Estaba mirando el celu y me aparece el gol de tiro libre de Leo contra Estados Unidos, en la Copa América. El mismo gol”, reveló.

Cuando se paró frente a la pelota, decidió intentar algo parecido.

“Cuando agarré la pelota dije: ‘Voy a intentar’. No soy Leo, pero bueno, capaz que sale”, relató.

Y salió. Di María ejecutó un formidable tiro libre que terminó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Fernando Muslera y significó el empate transitorio de Rosario Central.

“Volví por esta alegría y por esta gente”

El gol fue el comienzo de una remontada que terminaría con la consagración de Central. Di María también convirtió de penal para establecer el 2-1 y Julián Fernández anotó el 3-1 definitivo sobre el cierre.

Después del partido, Fideo explicó que una de sus mayores motivaciones había sido el esfuerzo realizado por los hinchas para acompañar al equipo.

“Volví por esto, por esta alegría, por esta gente. Se lo dije a los chicos antes de salir: estamos a fin de mes y esta gente vende cosas, hace cualquier cosa por viajar, hace cualquier cosa por estar acá”, contó.

El rosarino reconoció incluso la responsabilidad que sintió antes de disputar la definición. “Si no le damos esta alegría, me iba a sentir muy mal. Me iba a sentir que los defraudaba de verdad esta vez”, aseguró.

Defendió el penal que convirtió

Di María también se refirió a la jugada que terminó con el segundo gol de Central. Darío Herrera sancionó penal después de revisar mediante el VAR una infracción sobre Enzo Copetti.

“Lo voy a aclarar porque la verdad que llega un momento que termina cansando esto. Este fue penal, como el de Francia también, que me hicieron el penal a mí. Es exactamente lo mismo”, sostuvo.

Y agregó: “Es un toque, es penal, está dentro del área y hoy el VAR te lleva a eso. Es el fútbol. Nos tocó a nosotros y estamos felices”.

Qué dijo sobre el final caliente

La definición de la Supercopa también estuvo marcada por los incidentes registrados después del partido, con cruces entre integrantes de ambos planteles.

Di María lamentó lo ocurrido. “La verdad que lo que pasó al final fue lamentable. Creo que no hicimos nada para que pase lo que pasó”, expresó.

“Ellos tendrán sus excusas, tendrán sus cosas, pero nosotros a disfrutar de este momento”, añadió.

Finalmente, Fideo resumió la emoción que significó conseguir un título después de regresar al club de sus orígenes: “Lo soñé toda mi vida. Viví momentos muy difíciles cuando llegué al principio por todo lo que estaba pasando, pero sabía que el de arriba me iba a terminar dando esto y estoy disfrutando”.