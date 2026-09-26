Werner logró la pole del TC Pick Up en el inicio de la Copa de Oro

Mariano Werner volvió a destacarse en el TC Pick Up y se quedó este sábado con la pole position en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, escenario de la octava fecha del campeonato y del comienzo de la Copa de Oro. El piloto paranaense marcó un tiempo de 1m39s866 y consiguió su 23ª pole en la categoría.

Al mando de la Foton Tunland G7 del equipo oficial Foton, Werner estableció una amplia diferencia sobre sus principales perseguidores. Diego Azar, con Toyota Hilux, finalizó segundo a 0s943, mientras que Agustín Canapino, con Chevrolet S10, ocupó el tercer puesto a 0s945.

El entrerriano se impuso en una clasificación que contó con 18 vehículos y que utilizó el nuevo sistema de eliminación por etapas, similar al implementado en la Fórmula 1. De esa manera, los pilotos fueron quedando afuera en sucesivos cortes hasta definir a los diez que disputaron la instancia decisiva.

Werner fue el más rápido en el momento decisivo

En el primer corte, Diego Azar había establecido la referencia con un registro de 1m44s258. En esa instancia quedaron eliminados José Ciantini, Tobías Martínez y Gustavo Tadei.

Para el segundo segmento apareció Werner, quien bajó considerablemente los tiempos y marcó 1m41s038. Gastón Mazzacane, Thomas Ricciardi, Tomás Abdala, Diego De Carlo e Ignacio Faín no consiguieron avanzar a la definición.

Ya en el tercer y último corte, Werner volvió a mejorar y registró 1m39s866, una marca que ninguno de sus adversarios pudo alcanzar. La diferencia con Azar fue de 0s943, mientras que apenas dos milésimas separaron al piloto de Toyota de Canapino.

Los diez primeros de la clasificación

La clasificación definitiva quedó encabezada por Mariano Werner (Foton), seguido por Diego Azar (Toyota Hilux) y Agustín Canapino (Chevrolet S10). Otto Fritzler (Ford Ranger) terminó cuarto y Marco Dianda (Volkswagen Amarok), quinto.

Diego Ciantini (Ford Ranger) ocupó el sexto lugar; Lucas Valle (Toyota Hilux), el séptimo; Santiago Mangoni (Chevrolet S10), el octavo; Hernán Palazzo (Toyota Hilux), el noveno; y Omar Martínez (Toyota Hilux) completó los diez primeros.

Con este resultado, Werner largará adelante en una de las series del domingo y llegará como uno de los protagonistas a la jornada que abrirá formalmente la disputa de la Copa de Oro del TC Pick Up.

Los horarios del domingo

La actividad continuará este domingo 27 de septiembre. Las series del TC Pista Pick Up se disputarán desde las 10.45 y 11.10, respectivamente.

Posteriormente será el turno del TC Pick Up: la primera serie comenzará a las 11.35 y la segunda se pondrá en marcha a las 12.

La final del TC Pista Pick Up se largará a las 13.10, sobre 18 vueltas o un máximo de 30 minutos. La competencia decisiva del TC Pick Up comenzará a las 14.10 y tendrá una extensión de 20 vueltas o 40 minutos.