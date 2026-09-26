La sensación térmica de 33°C superó la máxima prevista en Paraná en la antesala a una ciclogénesis

La sensación térmica alcanzó los 33.4°C en horas de la siesta de este sábado en Paraná, en una jornada marcada por la humedad y el viento del este. El registro aparente quedó por encima de la máxima de 28°C contemplada en las estimaciones iniciales para la capital entrerriana.

La denominada “incomodidad meteorológica” estuvo relacionada con la combinación de temperatura, humedad y viento. Para la tarde se habían previsto ráfagas del este de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Las condiciones comenzarán a modificarse hacia la noche, cuando aumentará la inestabilidad y podrán registrarse fenómenos aislados. El cambio estará asociado con el avance de un frente frío y el desarrollo de un proceso de ciclogénesis sobre la región.

Alerta amarilla para la mañana del domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Paraná, vigente entre las 6 y las 12 del domingo.

El organismo anticipó que el área podría ser afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes. Podrían estar acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Para el domingo se proyectaron temperaturas inferiores a las registradas durante el sábado, con una máxima cercana a los 25 o 26°C. Las condiciones continuarían inestables durante diferentes momentos de la jornada.

Las primeras tormentas comenzarían a desarrollarse sobre el este de Entre Ríos y el norte de Uruguay. Posteriormente se extenderían hacia el resto del territorio entrerriano, el sudeste de Santa Fe, el noroeste bonaerense, el sur de Córdoba y La Pampa.

Probabilidad de precipitaciones en gran parte del país para el martes 29, con tormentas fuertes/severas (fuente Meteored)

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación y profundización de un centro de baja presión. En este caso, su desarrollo comenzaría lentamente durante el domingo y alcanzaría su etapa de mayor intensidad entre el lunes y el martes.

La meteoróloga Marina Fernández explicó a Meteored que el principal responsable del cambio sería el avance de un frente frío combinado con la evolución del sistema de baja presión.

“El principal responsable de este cambio es el avance de un frente frío y el lento desarrollo de una ciclogénesis. Esto hará sentir, por un lado, el progresivo descenso de la temperatura”, indicó.

La especialista señaló que el aspecto más significativo no será únicamente la disminución térmica, sino la interacción entre masas de aire con características diferentes.

“Lo más destacable desde el punto de vista meteorológico no será solo la baja de las temperaturas, sino la violenta interacción de masas de aire y el consecuente desarrollo de tormentas fuertes que se destacarán sobre la región de Cuyo, Pampeana y Norte”, añadió.

El Litoral, entre las zonas de mayor inestabilidad

El sistema de baja presión favorecerá el desarrollo generalizado de precipitaciones sobre la región Pampeana, gran parte del norte argentino y el Litoral.

Los modelos meteorológicos privados señalaron la posibilidad de acumulados significativos en sectores del Litoral y la región Centro entre el domingo y el martes. Sin embargo, todavía existía incertidumbre respecto de la ubicación exacta de los mayores registros.

De manera puntual, algunos sectores podrían superar los 100 milímetros antes de finalizar septiembre. Ese valor corresponde a una estimación regional y no implica que el mismo volumen vaya a registrarse necesariamente en Paraná o en toda la provincia.

Durante el martes, el centro del sistema podría ubicarse sobre Uruguay. En esa etapa, las precipitaciones más importantes se concentrarían sobre el territorio uruguayo, el extremo sur de Brasil, el Litoral argentino y sectores del sudeste bonaerense.

Cómo continuarán las condiciones en Paraná

Para el lunes se esperan períodos de chaparrones por la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde noche. Las marcas se ubicarían aproximadamente entre los 16 y los 25°C, con viento del sudeste. El martes será una jornada de transición. Si bien todavía podrían producirse tormentas aisladas con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante las primeras horas, las condiciones comenzarían a mejorar con el desplazamiento del sistema.

La temperatura mínima podría descender hasta aproximadamente los 18°C y la máxima rondaría los 21°C. El viento rotaría progresivamente hacia el sur.

Después del pasaje del frente frío se esperan mañanas frescas durante el miércoles y el jueves. La disminución térmica sería transitoria, ya que hacia el final de la próxima semana los vientos del norte favorecerían una recuperación gradual de las temperaturas.

Ante la alerta vigente, se recomendó evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, limpiar desagües y sumideros, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado mediante las actualizaciones oficiales.