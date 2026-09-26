Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: cuándo afectará a cada zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, que tendrá diferentes períodos de vigencia durante el fin de semana y alcanzará a toda la provincia durante la mañana del domingo 27 de septiembre.

Según la actualización del organismo, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas intensas.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 20 y 50 milímetros, aunque esas cifras podrían superarse puntualmente.

Qué zonas están bajo alerta amarilla

Para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, la alerta amarilla regirá durante la noche de este sábado, la madrugada y mañana del domingo y volverá a estar vigente durante la mañana del lunes.

En tanto, para Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, la advertencia estará vigente durante la noche del sábado; la madrugada, mañana y noche del domingo.

Durante la mañana del domingo, todo el territorio entrerriano estará comprendido por la alerta amarilla por tormentas, de acuerdo con la información actualizada del organismo meteorológico.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Cómo estará el clima en Paraná

En Paraná, el SMN anticipa un sábado cálido e inestable, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados. Durante la mañana la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%, mientras que por la tarde aumentará a entre 10% y 40%.

Para la noche de este sábado también se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, con tormentas, una temperatura cercana a los 23 grados y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 kilómetros por hora, según los datos publicados por el SMN.

El período de mayor inestabilidad llegará el domingo. Para la madrugada se anticipan tormentas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, mientras que durante la mañana podrían registrarse los fenómenos de mayor intensidad: la posibilidad de lluvias y tormentas ascenderá a entre 70% y 100%. La mínima prevista será de 16 grados y la máxima alcanzará los 26 grados.

Tormentas y ráfagas para el domingo

Durante la madrugada del domingo, las ráfagas en Paraná podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora. Para la mañana se esperan valores de entre 42 y 50 km/h, mientras que hacia la noche nuevamente podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente durante la segunda mitad de la jornada. Para la tarde del domingo, la probabilidad de precipitaciones bajará a entre 10% y 40%, porcentaje que se mantendrá durante la noche.

El lunes continuará cierta inestabilidad en Paraná. El SMN prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados, con probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% durante distintos momentos de la jornada.

Cuándo mejorarían las condiciones en Paraná

El martes marcaría el comienzo de una mejora más sostenida. La temperatura se ubicaría entre 18 y 21 grados, con probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% durante la madrugada y la mañana, pero sin lluvias previstas hacia la tarde y noche.

Para el miércoles 30 de septiembre se esperan condiciones estables, con cielo parcialmente nublado, mínima de 12 grados y máxima de 22 grados. El jueves comenzaría con 13 grados y alcanzaría los 21, también sin precipitaciones.

El viernes 2 de octubre, finalmente, la temperatura volvería a ascender: el SMN anticipó una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.