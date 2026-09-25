Cómo fue la búsqueda de la joven madre desaparecida en Paraná y la pista clave que llevó a Santa Fe

La joven (C.C.) de Paraná que era intensamente buscada desde este jueves, fue localizada con vida este viernes en la ciudad de Santa Fe. Un vecino que conocía el pedido de localización la reconoció, dio aviso a la Policía y solicitó una ambulancia debido a que no se encontraba en "buenas condiciones". La joven fue trasladada al Hospital José María Cullen, donde permanece bajo evaluación médica y acompañada por familiares.

El subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Claudio Martínez, brindó a Elonce detalles de la investigación y confirmó que la mujer había viajado desde Paraná hacia la capital santafesina en un vehículo solicitado mediante la aplicación DiDi.

Según explicó el funcionario policial, la búsqueda comenzó luego de que los familiares perdieran contacto con la joven durante la tarde del jueves. “Empezó a ser buscada por sus familiares aproximadamente a las 17. Había estado con una prima y una amiga en la zona de calle Pringles y avenida Ramírez”, precisó.

No retiró a sus hijos de la escuela y la familia se alarmó

Uno de los hechos que generó preocupación fue que la joven no se presentó a retirar a sus hijos de la escuela, algo que hacía habitualmente.

“Ella tenía que retirar a los chicos de una escuela primaria. Al no hacerlo, alertó sobremanera a los familiares”, indicó Martínez.

Ante la imposibilidad de comunicarse con ella, la familia realizó una solicitud de paradero en la Comisaría 13ª de Paraná y se puso en marcha un operativo que involucró a diferentes áreas policiales.

El celular permitió orientar la búsqueda hacia Santa Fe

El trabajo realizado por personal de Trata de Personas y Cibercrimen permitió determinar que las señales del teléfono celular de la joven se habían registrado en Santa Fe.

“A través de entrevistas y del trabajo que hizo personal de Trata de Personas y Cibercrimen, se logra ubicar las antenas de telefonía celular del aparato de ella en la ciudad de Santa Fe”, explicó el subdirector de Investigaciones.

A partir de esos datos, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido y localizar al conductor que había realizado el viaje.

Viajó en un auto de aplicación desde Paraná

“Se pudo confirmar que esta chica, por propia voluntad, había tomado un vehículo de alquiler de la aplicación DiDi, que la había trasladado desde calle Pringles hasta la ciudad de Santa Fe”, detalló.

El conductor fue posteriormente entrevistado por los investigadores y confirmó que había dejado a la joven en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe durante la tarde.

“Manifestó que efectivamente había trasladado a esta chica y que la había dejado en buenas condiciones y por propia voluntad”, señaló Martínez.

El policía aclaró además que, según el relato del chofer, el traslado se desarrolló normalmente. “Para él fue un pasaje normal. Iba sola. No había ningún tercero que la obligara a hacer este viaje”, afirmó.

La última señal del teléfono

Las últimas comunicaciones y registros del celular fueron detectados alrededor de las 23 del jueves en Santa Fe. Después de ese momento, los investigadores dejaron de tener información sobre la ubicación del dispositivo.

Con los datos reunidos, la Policía entrerriana comenzó a trabajar conjuntamente con sus pares santafesinos y se difundió el pedido de localización.

La búsqueda, sin embargo, continuó también en Paraná ante la posibilidad de que la joven hubiera regresado a la ciudad.

Un vecino la reconoció y llamó a la Policía

Finalmente, durante la tarde de este viernes, un vecino de Santa Fe que estaba al tanto de la búsqueda la reconoció.

“Ella fue localizada por un vecino de la ciudad de Santa Fe que estaba alertado de la búsqueda de esta chica. Dio aviso a la Policía y pidió una ambulancia porque no se encontraba en muy buenas condiciones, estaba algo mareada”, explicó Martínez.

Una ambulancia trasladó a la joven hasta el Hospital Cullen, donde comenzó a recibir asistencia y quedó bajo observación.

“Está siendo evaluada y contenida por la situación que ha atravesado. Sus familiares ya viajaron a la ciudad de Santa Fe, están en contacto con ella”, agregó el funcionario policial.

La investigación continuará en Santa Fe

Martínez señaló que intervinieron las fiscalías de Paraná y Santa Fe y que, debido a una cuestión de jurisdicción territorial, las actuaciones vinculadas con el hallazgo continuarán a cargo de las autoridades santafesinas.

Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná

La investigación deberá determinar las circunstancias de las horas transcurridas desde que la mujer llegó a Santa Fe hasta que fue encontrada.

“Se va a establecer si hay alguna situación que haya sido en contra de su voluntad o no. Eso lo va a llevar adelante la Fiscalía de Santa Fe”, explicó el subdirector.

Finalmente, Martínez destacó la colaboración de la comunidad durante las horas que duró la búsqueda. “Quiero agradecerles a todos los vecinos de la ciudad de Paraná que han colaborado. Han sido muy comunitarios con este caso que podría haber sido grave”, expresó a Elonce.