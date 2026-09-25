Hallaron muerto a un andinista que era buscado desde hacía cinco días en Mendoza

Un andinista de 48 años que permanecía desaparecido desde el domingo fue hallado muerto este viernes en la zona de Vallecitos, en Mendoza. El cuerpo fue localizado alrededor de las 15:30 en inmediaciones de la Quebrada La Angostura, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El hallazgo fue realizado por personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña de Mendoza, que participaba del operativo desplegado para encontrar al hombre luego de varios días sin noticias sobre su paradero.

El andinista, identificado por sus iniciales como E.P.S., era oriundo de la provincia de Buenos Aires y estudiaba en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking. Había informado que el domingo 20 de septiembre realizaría una travesía por la zona.

Su camioneta había sido encontrada en Vallecitos

Dos días después de su salida, un guía de uno de los refugios confirmó que la camioneta del hombre continuaba estacionada en el lugar. La preocupación aumentó cuando tampoco asistió a clases y seguía sin establecer contacto.

A partir de esa situación se desplegó un operativo de búsqueda con diferentes recorridos por la montaña para intentar determinar el camino que había tomado.

Un grupo de rescatistas inició el rastrillaje desde el lugar donde estaba estacionado el vehículo y avanzó hacia la canaleta Alma de Diamante. Otro equipo recorrió la ruta habitual de ascenso al cerro Franke, ante la posibilidad de que hubiese seguido ese trayecto.

Finalmente, durante la tarde de este viernes, el cuerpo fue encontrado en la Quebrada La Angostura, a aproximadamente 4.000 metros de altura.

El operativo continuará este sábado

Las malas condiciones meteorológicas obligaron a los rescatistas a retirarse del sector tras el hallazgo. El operativo fue programado para reanudarse este sábado a las 6 de la mañana.

La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo intervino en el caso y coordina las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.