Un motociclista fue trasladado al hospital luego de ser chocado por un auto en avenida Ramírez

REDACCIÓN ELONCE
El choque entre una moto y un auto ocurrió este viernes al mediodía en avenida Ramírez, cerca de la intersección con Colón, en Paraná. El motociclista sufrió lesiones leves y fue trasladado al Hospital San Martín.
El choque entre una moto y un auto en avenida Ramírez dejó como saldo a un motociclista trasladado al Hospital San Martín este viernes al mediodía en Paraná. El siniestro vial ocurrió en inmediaciones de la intersección de avenida Ramírez y Colón.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, estuvieron involucrados una motocicleta Honda Wave 110 y un automóvil Peugeot 208. Ambos vehículos circulaban en dirección sur-norte por avenida Ramírez cuando, por circunstancias que deberán determinarse, se produjo la colisión.
Según indicaron fuentes policiales en el lugar, de manera preliminar se investiga si la motocicleta realizó una serie de maniobras antes del impacto. En esas circunstancias, el Peugeot habría golpeado lateralmente al rodado de menor porte. La mecánica definitiva del hecho deberá ser establecida a partir de las actuaciones correspondientes.
El motociclista fue trasladado al Hospital San Martín
Como consecuencia del impacto, la motocicleta salió de la calzada y su conductor terminó sobre el cordón de la vereda. Tras el accidente, se solicitó asistencia para evaluar el estado de salud del motociclista.
Según las primeras informaciones obtenidas en el lugar, el hombre no presentaría lesiones de gravedad. No obstante, sufrió lesiones leves y fue trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica y realizar los controles correspondientes.
Personal de la Comisaría Octava intervino en el lugar y colaboró con las actuaciones posteriores al siniestro. El tránsito en el sector se vio condicionado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y relevamiento.
Investigan cómo ocurrió el accidente
Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre la identidad ni la edad de las personas involucradas. Tampoco se informó que el conductor del Peugeot haya requerido atención médica.
La hipótesis sobre las maniobras previas de la motocicleta forma parte de la información preliminar aportada en el lugar y no constituye aún una mecánica oficialmente determinada.