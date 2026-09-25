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Dueño de un bar de Paraná forcejeó con un ladrón que rompió una vidriera y robó cuchillas

El propietario sorprendió al delincuente cuando salía del bar con varias cuchillas. Tras un forcejeo, escapó, pero fue localizado poco después por la Policía.

25 de Septiembre de 2026
Robó cuchillas de un bar y forcejeó con el dueño
Robó cuchillas de un bar y forcejeó con el dueño

El propietario sorprendió al delincuente cuando salía del bar con varias cuchillas. Tras un forcejeo, escapó, pero fue localizado poco después por la Policía.

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este viernes luego de que presuntamente ingresara a un bar, sustrajera varias cuchillas y forcejeara con el propietario antes de escapar. El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles San Lorenzo y El Plumerillo, de la ciudad de Paraná.

 

Según pudo saber Elonce, el dueño del establecimiento advirtió ruidos provenientes del interior del local y, al verificar qué sucedía, constató daños en una de las vidrieras.

 

En esas circunstancias, observó a un hombre que se retiraba del comercio llevando varias cuchillas.

Forcejeó con el comerciante y escapó

Al advertir la situación, el propietario sorprendió al sospechoso y se produjo un forcejeo entre ambos. Posteriormente, el hombre logró escapar del lugar.

 

La Policía fue alertada sobre lo ocurrido y recibió una descripción de las características del presunto autor. Minutos después, los efectivos localizaron a un hombre que coincidía con los datos aportados.

 

Al momento de ser encontrado, el sospechoso presentaba lesiones, por lo que debió recibir asistencia médica.

 

La situación fue comunicada a la Fiscalía interviniente, desde donde se dispuso que el hombre fuera alojado en la Alcaidía una vez que recibiera el alta médica.

 

La causa quedó iniciada por el supuesto delito de robo. Además, durante el procedimiento policial se concretó el secuestro de elementos considerados de interés para la investigación, que quedaron a disposición de la Justicia.

Temas:

Robo cuchillas Detenido vidriera forcejeo policiales bar Paraná
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