Estafaban a motomandados en una localidad entrerriana con falsos envíos

Una investigación por estafas contra trabajadores de motomandados permitió identificar al presunto responsable de al menos dos hechos ocurridos durante septiembre en la ciudad de Concordia. La Policía realizó este jueves un allanamiento y secuestró un teléfono celular que habría sido utilizado para contactar a las víctimas.

Según informó la fuerza a Elonce, la investigación estuvo a cargo de personal de Comisaría Primera y comenzó a partir de dos episodios registrados los días 13 y 19 de septiembre, en los que se habría utilizado la misma modalidad.

El presunto estafador contactaba telefónicamente a trabajadores dedicados al servicio de motomandados y los citaba en diferentes puntos de la ciudad para que retiraran un supuesto paquete que posteriormente debían trasladar hasta otro domicilio.

Cómo era la maniobra

Cuando el trabajador llegaba al lugar acordado, recibía el bulto y el hombre le solicitaba previamente una suma de dinero. Según les aseguraba, ese importe sería reintegrado por el destinatario del paquete junto con el costo correspondiente al servicio de traslado.

Sin embargo, cuando los motomandados llegaban hasta las direcciones indicadas, descubrían que ninguna persona había solicitado el envío.

Al revisar los paquetes que habían recibido, las víctimas encontraron prendas deterioradas. Posteriormente intentaron comunicarse nuevamente con la persona que había solicitado el servicio, pero comprobaron que sus números habían sido bloqueados en WhatsApp.

Allanamiento y secuestro de un celular

A partir del análisis de registros fílmicos y otras tareas investigativas, la Policía logró individualizar al presunto autor de las maniobras y solicitó una medida judicial.

El procedimiento fue realizado este jueves en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el juez de Garantías Francisco R. Ledesma.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un teléfono celular cuyo número de abonado coincidiría con el utilizado para contactar a las víctimas, además de otros elementos considerados relevantes para establecer la identidad del sospechoso.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.