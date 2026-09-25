Caputo atribuyó la caída de la actividad económica al clima, el gas y el Mundial

La actividad económica cayó 2,9% en julio respecto de junio y retrocedió 1,4% interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el resultado a una serie de factores que definió como “shocks transitorios”.

Mencionó entre las causas la menor disponibilidad de gas para la industria manufacturera, las lluvias y nevadas superiores a los promedios históricos y una reducción de las horas trabajadas en algunos sectores durante el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

El dato de julio marcó una fuerte interrupción respecto del comportamiento del mes anterior. Además de la caída desestacionalizada del 2,9%, el EMAE quedó 1,4% por debajo del nivel registrado en julio de 2025. En tanto, el componente tendencia-ciclo mostró un incremento mensual del 0,2%.

Luego de difundirse el informe oficial, Caputo sostuvo a través de sus redes sociales que durante julio se habían registrado distintos factores extraordinarios que afectaron a varios sectores productivos.

“Durante julio se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad”, expresó el ministro.

En ese sentido, enumeró “la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera”, además de “las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos”, que tuvieron impacto sobre la construcción, la minería y algunos servicios.

Caputo también incorporó entre sus explicaciones las “menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al Mundial de fútbol”, competencia que se desarrolló entre junio y julio.

Qué pasó con los principales sectores

El informe del INDEC mostró un comportamiento dispar entre las distintas actividades económicas. Ocho de los 15 sectores que integran el EMAE registraron bajas interanuales, mientras que siete presentaron incrementos.

Entre las actividades que más incidieron negativamente aparecieron el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída del 5,1%, y la industria manufacturera, que retrocedió 4,6% interanual. En conjunto, ambos sectores restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

También se registraron bajas en la construcción, que retrocedió 3,3%; la intermediación financiera, con una disminución del 3%; y transporte y comunicaciones, con una contracción del 1,5%.

Pesca y minería mostraron fuertes subas

En sentido contrario, siete sectores registraron mejoras frente al mismo mes del año anterior. El mayor incremento correspondió a Pesca, con una suba interanual del 424,5%, mientras que Explotación de minas y canteras avanzó 8,4%.

Ambas actividades fueron las de mayor incidencia positiva sobre el resultado general. A ellas se sumó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que presentó una mejora interanual del 0,7%.

Pese al retroceso registrado durante julio, Caputo destacó que la actividad económica acumuló un crecimiento del 1,7% durante los primeros siete meses de 2026 respecto del mismo período de 2025. (NA)