ATE tomó la sede de la obra social de las Fuerzas Armadas y renunció el administrador del IOSFA

ATE tomó la sede de la obra social de las Fuerzas Armadas este jueves, en medio de una protesta contra los recortes de personal y la reorganización de establecimientos dependientes de la entidad. En paralelo, se conoció la renuncia del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien estaba a cargo de la administración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) durante su proceso de liquidación.

La protesta se concentró en la sede ubicada en Paso 551, en la Ciudad de Buenos Aires. ATE había convocado la movilización para reclamar por unos 600 puestos laborales que considera amenazados y por la situación de hoteles, centros recreativos y farmacias propias. El sindicato también anticipó una vigilia para el 30 de septiembre si no obtiene respuestas.

"Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La conducen directamente a la quiebra", cuestionó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, según informó Perfil. El dirigente calificó el proceso como un “desguace sin precedentes” y reclamó que se garantice la continuidad laboral.

Renunció el administrador del IOSFA

En medio del conflicto, Guzmán presentó su renuncia como administrador encargado de conducir la liquidación del IOSFA. La salida se produjo luego de una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti, y en momentos en que la entidad mantiene una deuda con prestadores que, según reportes periodísticos, supera los $200.000 millones.

El conflicto laboral se vincula con el futuro de cientos de empleados. ATE sostiene que hacia fin de septiembre podrían producirse desvinculaciones y pases a disponibilidad, mientras que también reclama por la reorganización de establecimientos turísticos y recreativos administrados hasta ahora por la obra social.

Ariel Guzmán, encargado de conducir el proceso de liquidación del IOSFA (Infobae)

Entre los establecimientos involucrados se encuentran complejos ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche. ATE sostiene que están comprometidos 13 hoteles y dos recreos, además de farmacias propias. "No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados", advirtió Aguiar.

La situación de los hoteles

La reorganización contempla que distintos establecimientos regresen a la órbita de las Fuerzas Armadas que originalmente los habían aportado. El gremio cuestiona el impacto que ese proceso podría tener sobre el personal y los servicios que reciben los afiliados.

En Córdoba, por ejemplo, ATE advirtió días atrás que existen más de 300 trabajadores vinculados a siete hoteles y residencias cuya continuidad laboral genera incertidumbre. El sindicato incluso pidió a diputados y senadores nacionales que intervengan ante la situación.

(Infobae)

ATE también puso el foco en Mar del Plata y otros destinos turísticos. "Esta decisión del Gobierno es un desguace sin precedentes", sostuvo Aguiar, quien advirtió que las medidas pueden afectar tanto a los trabajadores como a los afiliados que utilizan esas instalaciones.

Por qué se reestructura la obra social

El conflicto tiene como antecedente el Decreto 88/2026, publicado en febrero. La norma dispuso iniciar la disolución y posterior liquidación del IOSFA y creó dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), dependiente de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

El Gobierno fundamentó la decisión en una situación de "desequilibrio estructural y desfinanciamiento" y estableció un período de transición de hasta 365 días para transferir afiliados, activos, personal y obligaciones. La normativa establece además que durante esa transición debe garantizarse la continuidad de las prestaciones médicas.

(Infobae)

ATE, en cambio, cuestiona el manejo financiero y atribuye a las últimas administraciones el deterioro económico. El sindicato sostiene que la entidad tenía un superávit de $25.000 millones en diciembre de 2023 y asegura que actualmente la deuda supera los $500.000 millones, una cifra superior a otros cálculos difundidos sobre el pasivo. Se trata, en ambos casos, de cifras cuya diferencia responde a estimaciones de distintas fuentes.

Reclamo por los puestos de trabajo

El gremio reclama que el proceso de transición no derive en despidos ni en una reducción de las prestaciones. Además, anticipó que continuará con las medidas de fuerza si no obtiene garantías para los trabajadores afectados.

"No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad", afirmó Aguiar. ATE mantiene así abierta la posibilidad de profundizar las protestas en las distintas dependencias.

Mientras continúa el proceso establecido por el DNU 88/2026, el conflicto sumó este jueves dos hechos centrales: la ocupación gremial de la sede y la salida del administrador encargado de liquidar el IOSFA, en un escenario marcado por las dificultades financieras y la incertidumbre sobre el futuro de parte del personal.