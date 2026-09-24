“Tengo ganas de estar acá”: Scaloni se refirió a su continuidad al frente de la Selección

Lionel Scaloni volvió a referirse este jueves a su futuro como entrenador de la Selección Argentina y, aunque evitó confirmar su continuidad, dejó en claro que mantiene la intención de seguir al frente del equipo. “Tengo ganas de estar acá”, afirmó, al tiempo que anticipó que deberá conversar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, antes de tomar una definición.

El entrenador habló por primera vez con mayor profundidad sobre el tema después de las dudas que había generado tras la final del Mundial, disputada el 19 de julio ante España. Aquella derrota abrió interrogantes alrededor de su permanencia, aunque ahora buscó bajar la tensión y aseguró que la situación no tuvo modificaciones concretas.

“La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar”, recordó. Luego fue directo respecto de su situación contractual: “No hay novedades. Ya hablaremos con el presidente. Cuando tengamos que hablar, lo haremos; por ahora sigue todo igual”.

“Ganas seguro que hay de estar acá”

Scaloni explicó que sus declaraciones posteriores al Mundial estuvieron atravesadas por el impacto de haber quedado a un paso de otro título. “El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo. Estábamos a las puertas de ganar otro Mundial”, señaló sobre aquella final.

Pese a esa frustración, ratificó que continúa valorando especialmente el lugar que ocupa desde 2018. “Siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar”, expresó. Y agregó que cualquier resolución sobre su futuro llegará después de una reunión con Tapia.

"NO HAY NOVEDADES... ME REUNIRÉ CON EL PRESIDENTE" Lionel Scaloni se refirió a su futuro en la Selección Argentina. pic.twitter.com/iHkL2WhdVG — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026

“Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente”, remarcó el técnico. También explicó que después de competencias de semejante exigencia “uno repiensa las cosas”, aunque aclaró que actualmente continúa trabajando con normalidad de cara a los próximos compromisos.

El homenaje a Messi y su deseo de estar presente

En medio de las preguntas sobre su continuidad, Scaloni también vinculó su futuro con la despedida de Lionel Messi ante el público argentino, prevista para el 6 de octubre frente a Benín. El entrenador reconoció que tuvo participación para que el homenaje pudiera concretarse en esta ventana internacional.

“Un jugador así merece esto. Yo puse mi granito de arena porque deseo estar en su despedida”, sostuvo. Incluso dejó una frase que volvió a mostrar que todavía no da por asegurada su permanencia más allá del corto plazo: “Como no sé si más adelante estaré, hicimos fuerzas para que él pueda estar en este partido”.

"DESEO ESTAR EN LA DESPEDIDA DE MESSI" Lionel Scaloni se manifestó acerca del último partido de Leo en la selección argentina que será el próximo 6 de octubre vs. Benín: "Si hay que hacerle un homenaje, hay que hacerlo en este momento (...) para que él pueda sentir ese cariño". pic.twitter.com/T5y6uNRlSh — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026

Sobre el capitán argentino, destacó el esfuerzo realizado para formar parte de ese encuentro. “Sabíamos lo que él estaba pasando y aun así puso las ganas y el esfuerzo para venir y despedirse de su gente. Si hay que hacer un homenaje, hay que hacerlo en este momento”, afirmó.

El recambio después del Mundial

Más allá de su situación personal, Scaloni también explicó por qué decidió introducir varias caras nuevas en la convocatoria posterior al Mundial. El entrenador consideró que el cierre del torneo abrió una etapa adecuada para comenzar a observar alternativas dentro del plantel.

“Se terminó un Mundial y creemos que es un lindo momento para que haya algo de recambio”, sostuvo. Aclaró, sin embargo, que no se trata de una renovación total: “La mayoría va a seguir estando, algunos no. Lo que hicimos es parecido a lo hecho en 2018”.

El técnico insistió en que las decisiones responden exclusivamente a las necesidades de la Selección Argentina. “Trabajamos para la Selección, no para nadie en personal”, afirmó, antes de remarcar que los próximos amistosos servirán para evaluar a futbolistas jóvenes. Mientras prepara esa nueva etapa, la continuidad de Scaloni dependerá ahora de la conversación pendiente con Claudio Tapia.