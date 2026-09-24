Un gallo fue subastado por más de $3 millones y sorprendió por su valor

El ejemplar de la raza Plymouth Rock Barrada alcanzó los $3.020.000 durante un remate. La cifra superó ampliamente los precios habituales informados para aves seleccionadas.
Un gallo fue subastado por $3.020.000 durante un remate realizado en la Sociedad Rural de Bolívar, provincia de Buenos Aires. El monto alcanzado llamó la atención porque resultó ampliamente superior a los valores habituales de comercialización de ejemplares seleccionados.
El animal era un gallo barrado grueso, conocido popularmente como “bataraz”, perteneciente a la raza Plymouth Rock Barrada.
Esta raza se distingue principalmente por su plumaje, conformado por barras blancas y negras que se alternan a lo largo de las plumas. El patrón le otorga al ave su apariencia característica y explica la denominación con la que suele ser reconocida, publicó el sitio En boca de todos.
Una cifra muy superior a los valores habituales
Para dimensionar el resultado de la subasta, Darío Rosignolo, propietario de la cabaña Sussex Gallinas, brindó como referencia los valores registrados en su establecimiento, ubicado en Santa Rosa, La Pampa.
Según explicó, los ejemplares seleccionados se comercializaban en torno a los $400.000, mientras que las aves de selección intermedia alcanzaban aproximadamente los $250.000.
En tanto, los animales que no atravesaban un proceso de selección especial tenían un valor cercano a los $150.000. De esta manera, el precio alcanzado por el gallo bataraz multiplicó varias veces el de un ejemplar seleccionado.
Otro antecedente en una subasta
Rosignolo recordó que el año pasado se había producido una venta también llamativa durante un remate realizado en Bahía Blanca.
En aquella oportunidad, otro ejemplar había sido comercializado por $580.000, una cifra considerable para el sector, aunque muy distante de los $3.020.000 alcanzados ahora.
La venta concretada en la Sociedad Rural de Bolívar quedó así como un hecho destacado dentro de las subastas de aves de raza, tanto por las características del animal como por la diferencia entre el monto final y los valores habituales del mercado.