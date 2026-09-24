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Haciendo Comunidad Una colorida jornada al aire libre

Con peinados locos y vueltas en calesita, el jardín Tortuguitas le dio la bienvenida a la Primavera

Niños del Jardín Materno Infantil Tortuguitas disfrutaron de una jornada especial en la Plaza de las Mujeres Entrerrianas. Hubo originales peinados y muchas vueltas en calesita, registró Elonce.

24 de Septiembre de 2026
Peinados locos y calesita para celebrar la primavera
Peinados locos y calesita para celebrar la primavera

Niños del Jardín Materno Infantil Tortuguitas disfrutaron de una jornada especial en la Plaza de las Mujeres Entrerrianas. Hubo originales peinados y muchas vueltas en calesita, registró Elonce.

Con peinados locos, juegos y vueltas en calesita, los niños del Jardín Materno Infantil Tortuguitas celebraron la llegada de la primavera durante una jornada al aire libre en la Plaza de las Mujeres Entrerrianas, en Paraná.

 

La actividad reunió a bebés y pequeños de hasta tres años que concurren a la institución ubicada en barrio Villa Mabel. Acompañados por docentes y familiares, aprovecharon la agradable mañana para salir del jardín y disfrutar de uno de los tradicionales espacios recreativos de la plaza.

 

“Estamos con este día hermoso con los niños, desde bebés hasta tres años, festejando la primavera”, contó a Elonce Erica Cardozo, directora del Jardín Materno Infantil Tortuguitas.

La propuesta tuvo como particularidad una consigna que aportó todavía más color a la celebración: los chicos llegaron con diferentes y originales “peinados locos”, preparados especialmente para la ocasión.

 

“Somos una comunidad muy grande. Siempre salimos y hoy la temática eran peinados locos”, explicó Cardozo sobre la iniciativa.

 

La directora también destacó el acompañamiento de las familias y, especialmente, el trabajo realizado por las madres para preparar a los pequeños antes de la salida. Remarcó el esmero puesto en “producir” a sus hijos para el evento, con diferentes peinados y detalles vinculados a la temática elegida.

 

Finalmente, agradeció a Marín Apaldetti, encargado de las calesitas, por colaborar habitualmente con las actividades que desarrolla la comunidad educativa. Elonce.com

 

Temas:

Paraná primavera Jardín Tortuguitas Plaza de las Mujeres Entrerrianas
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