Confirmaron cuándo comienzan las ofertas del Cyber Monday y Black Friday 2026

Ya quedaron definidas las fechas del Black Friday y el Cyber Monday 2026, dos de las jornadas comerciales más esperadas por quienes realizan compras por internet. Los eventos se desarrollarán durante noviembre y reunirán promociones, descuentos y alternativas de financiación en numerosos rubros.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) confirmó que el Cyber Monday se realizará oficialmente desde el lunes 2 hasta el miércoles 4 de noviembre. Durante esas 72 horas, los consumidores podrán consultar las ofertas de las empresas participantes a través de la plataforma oficial del evento.

Como ocurre habitualmente, varias marcas podrían prolongar sus promociones durante los días siguientes mediante la denominada Cyber Week. La propuesta apunta a concentrar descuentos especiales y opciones de pago en cuotas en un período previo a las compras de fin de año.

Cuándo será el Cyber Monday 2026

El Cyber Monday comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 4. La edición contará con la participación de cientos de empresas de diferentes sectores del comercio electrónico argentino.

Entre las categorías previstas aparecen electrodomésticos y tecnología, viajes, indumentaria, deportes, salud y belleza, bebés y niños, muebles, hogar y decoración, supermercados, gastronomía, bodegas, automóviles, motos y servicios.

Desde el sector recomiendan comparar precios antes del comienzo de las promociones y revisar las condiciones de financiación, envío y devolución. También resulta importante acceder a las tiendas mediante canales oficiales para reducir el riesgo de ingresar a páginas fraudulentas.

Black Friday 2026: qué día será

Pocas semanas después tendrá lugar el Black Friday, cuya fecha central será el viernes 27 de noviembre. A diferencia del Cyber Monday, no existe una organización única que centralice todas las promociones, sino que cada comercio o cadena define de manera independiente sus descuentos.

Aunque tradicionalmente se vincula con las ventas online, numerosas empresas también aplican promociones en locales físicos. Por ese motivo, durante esa jornada pueden encontrarse beneficios tanto en plataformas digitales como en comercios tradicionales.

En muchos casos, las ofertas se extienden durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Algunas compañías amplían incluso el período promocional bajo denominaciones como Black Weekend o Black Week.

Recomendaciones antes de realizar una compra

Tanto durante el Black Friday como en el Cyber Monday, una de las principales recomendaciones consiste en registrar con anticipación el valor de los productos buscados. Esto permite determinar si el descuento anunciado representa efectivamente una reducción frente al precio habitual.

También conviene verificar el costo total cuando la compra se realiza en cuotas, las condiciones de entrega y las políticas de cambio o devolución. En las adquisiciones online, los especialistas aconsejan evitar enlaces recibidos por mensajes desconocidos y utilizar sitios oficiales o plataformas reconocidas.

Con las fechas ya confirmadas, noviembre concentrará dos de los principales períodos de promociones del comercio argentino. El Cyber Monday se desarrollará del 2 al 4, mientras que el Black Friday tendrá su jornada central el 27 de noviembre, con posibilidades de extensión durante el fin de semana.